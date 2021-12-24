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Нові тарифи на розподіл газу: скільки українці платитимуть з 1 січня

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П'ятниця 24 грудня 2021 10:21
Нові тарифи на розподіл газу: скільки українці платитимуть з 1 січня Колаж РБК-Україна: в Україні затвердили нові тарифи на розподіл газу в 2022 році
Автор: Володимир Костирін

В Україні встановили нові тарифи на розподіл (доставку) газу для облгазів, які запрацюють з 1 січня 2022 року. В середньому по країні ціни збільшаться майже на 4%. Зміну вартості послуги затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні.

Про це передали в прес-службі НКРЕКП.

За словами глави регулятора Валерія Тарасюка, очікуване коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, але в підсумку "вийшло навіть менше".

Це вдалося досягти, зокрема, завдяки тому, що враховані в тарифах кошти на "блакитне паливо" на виробничо-технологічні витрати не змінилися в порівнянні з 2021-м, залишившись на рівні 7,42 гривні за кубометр, додав він.

Кому доведеться платити найбільше, а кому - менше

  • Найвищі тарифи встановлені для ТОВ "Газпостачсервіс" (Вінницька область) - 2,95 грн за кубометр і для ТОВ "Спектргаз" (Львівська область) - 2,82 грн за кубометр. Але вартість при цьому у них змінилася, залишилася на рівні 2021 року.
  • Також серед найдорожчих (2,39 грн за кубометр) виявилися "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз" і "Чернівцігаз".
  • Найнижчі тарифи виявилися у "Київгазу" (0,38 грн за кубометр), "Харківміськгазу" (0,52 грн за кубометр) і "Кременчукгазу" (0,55 грн за кубометр).

Які тарифи-2022 на розподіл газу (з ПДВ)

  • Вінницягаз - 2,11 грн/куб.м (+4,8%)
  • Волиньгаз - 1,88 грн/куб.м (0,0%)
  • Гадячгаз - 2,39 грн/куб.м (+19,9%)
  • Дніпрогаз - 1,08 грн/куб.м (-3,2%)
  • Дніпропетровськгаз - 1,51 грн/куб.м (+7,7%)
  • Донецькоблгаз - 1,42 грн/куб.м (+15,7%)
  • Житомиргаз - 2,04 грн/куб.м (+1,2%)
  • Закарпатгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)
  • Запоріжгаз - 1,10 грн/куб.м (0,0%)
  • Івано-Франківськгаз - 2,23 грн/куб.м (+3,9%)
  • Київгаз - 0,38 грн/куб.м (+3,2%)
  • Київоблгаз - 1,79 грн/куб.м (+2,8%)
  • Кіровоградгаз - 1,79 грн/куб.м (-6,9%)
  • Коростишівгаз - 2,18 грн/куб.м (+4,0%)
  • Кременчукгаз - 0,55 грн/куб.м (+17,9%)
  • Криворіжгаз - 0,64 грн/куб.м (+3,9%)
  • Лубнигаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
  • Луганськгаз - 1,88 грн/куб.м (+1,3%)
  • Львівгаз - 2,03 грн/куб.м (+0,6%)
  • Маріупольгаз - 1,74 грн/куб.м (-5,2%)
  • Мелітопольгаз - 2,21 грн/куб.м (+2,8%)
  • Миколаївгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
  • Одесагаз - 1,31 грн/куб.м (+29,8%)
  • Полтавагаз - 2,11 грн/куб.м (-1,1%)
  • Рівнегаз - 1,85 грн/куб.м (-8,3%)
  • Сумигаз - 1,61 грн/куб.м (+4,7%)
  • Тернопільгаз - 2,10 грн/куб.м (-2,2%)
  • Тернопільміськгаз - 0,96 грн/куб.м (-9,1%)
  • Тисмениця - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
  • Уманьгаз - 2,34 грн/куб.м (+9,6%)
  • Харківгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
  • Харківміськгаз - 0,52 грн/куб.м (+22,9%)
  • Херсонгаз - 1,94 ггрн/куб.м (-3,6%)
  • Хмельницькгаз - 1,85 грн/куб.м (-7,2%)
  • Черкасигаз - 0,68 грн/куб.м (+5,6%)
  • Чернівцігаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)
  • Чернігівгаз - 2,11 грн/куб.м (+8,6%)
  • Шепетівка - 1,28 грн/куб.м (-1,8%)
  • ДП "Новороздільне ДГХП "Сірка" - 1,45 грн/куб.м (+6,1%)
  • ТОВ "Газовик" - 2,15 грн/куб.м (0,0%)
  • ТОВ "Газпостачсервіс" - 2,95 грн/куб.м (0,0%)
  • ДП "Кременецьке УРПГ" - 1,63 грн/куб.м (+4,6%)
  • ТОВ "Спектргаз" - 2,82 грн/куб.м (0,0%)

Нові тарифи на розподіл газу: скільки українці платитимуть з 1 січня

Як зміняться тарифи на розподіл (доставку) газу в Україні з 1 січня 2022 року (фото: gazpravda.com.ua)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами в Україні після Нового року.

Додамо, перед цим економіст попередив, що підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання цін на продукти, адже виробники закладуть свої витрати у ціни.

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