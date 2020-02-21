В Новые Санжары переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных

В Новые Санжары для эвакуированных украинцев из китайского Уханя, где бушует коронавирус, привезли продукты. Это произошло на второй день после скандальной ситуации с размещением граждан в медцентр на карантин на две недели в поселке под Полтавой, которое сопровождалось громкими протестами местных жителей и угрозами в адрес приезжих.

Неравнодушные люди разгрузили под ворота санатория Нацгвардии коробки с фруктами, напитками и сладостями, и представились переселенцами из оккупированного Донецка. Об этом передает "Суспільне Полтава".

После того, как машина была разгружена, они уехали.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова людей корреспондент телеканала "Настоящее время" Владимир Рунец в своем Facebook.

Отметим, что ранее сами эвакуированные показывали видео про жуткие условия в санатории "Новые Санжары".

В санаторий "Новые Санжары" переселенцы из оккупированного Донецка привезли продукты (Фото: facebook.com/quick2reply)

Украинцы после крайне жесткого приема со стороны местных жителей все-таки обживаются в новых условиях, где им осталось провести еще 13 дней.

Нужно сказать, что в сети после публикации сообщения о продуктах для эвакуированных от переселенцев юзеры начали активно спорить - некоторые разглядели в таком поступке показуху и даже провокацию, другие настаивают - что продукты на самом деле от "Красного креста", третьи просто благодарят людей за поступок...

В санаторий "Новые Санжары" переселенцы привезли продукты для эвакуированных из Уханя (Скрин комментариев facebook.com/quick2reply)