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Чем кормят украинцев в Новых Санжарах: в сеть попало видео

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 13:59
Чем кормят украинцев в Новых Санжарах: в сеть попало видео
Центр "Новые Санжары" (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

В ролике показан завтрак эвакуированных из Китая украинцев

Эвакуированные из Уханя украинцы сейчас находятся на карантине в санатории Нацгвардии в Новых-Санжарах Полтавской области. После жесткого приема со стороны местных жителей, украинцы все-таки обживаются в новых условиях и готовятся провести в медцентре следующие 13 дней.

21 февраля нашим соотечественникам приготовили завтрак, который состоял из свекольного салата, гречки, сардельки, сваренного яйца, хлеба с маслом, сока. Все подробности трапезы показали на видео.

Чем кормят украинцев в Новых Санжарах (YouTube)

Как мы писали ранее, одна из эвакуированных украинок показала на видео, в каких условиях живут в санатории люди, вывезенные из Китая. В ролике она сообщила, что ее ударил током душ, а на входной двери в комнату отсутствует замок и ее нельзя закрыть.

Напомним, что прилет украинцев из Китая в Украину начался со скандала, люди в Полтавской области устроили протесты против размещения в медцентре украинцев. Они шли на стычки с правоохранителями, блокировали дороги и вели себя неадекватно.

Кстати, во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина. По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей.

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