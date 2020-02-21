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В Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованих

STYLERЖиття    21.02.2020 - 16:44
В Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованих
В санаторій "Нові Санжари" привезли продукти (колаж РБК-Україна)

Евакуйованим з Уханя українцям в санаторій привезли продукти

У Нові Санжари для евакуйованих українців з китайського Уханя, де вирує коронавірус, привезли продукти. Це сталося на другий день після скандальної ситуації з розміщенням громадян у медцентр на карантин на два тижні в селищі під Полтавою, яке супроводжувалося гучними протестами місцевих жителів і погрозами на адресу приїжджих.

Небайдужі люди розвантажили під ворота санаторію Нацгвардії коробки з фруктами, напоями та солодощами, і представилися переселенцями з окупованого Донецька. Про це передає "Суспільне Полтава".

Після того, як машина була розвантажена, вони поїхали.

"Нас звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них", - передав слова людей кореспондент телеканалу "Настоящее время" Володимир Рунець у своєму Facebook.

Зазначимо, що раніше самі евакуйовані показували відео про жахливі умови в санаторії "Нові Санжари".

В Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованих

У санаторій "Нові Санжари" переселенці з окупованого Донецька привезли продукти (Фото: facebook.com/quick2reply)

Українці після вкрай жорсткого прийому з боку місцевих жителів все-таки обживаються в нових умовах, де їм залишилося провести ще 13 днів.

Треба сказати, що в мережі після публікації повідомлення про продукти для евакуйованих від переселенців юзери почали активно сперечатися - деякі розгледіли в такому вчинку показуху і навіть провокацію, інші наполягають - продукти насправді від "Червоного хреста", треті просто дякують людям за вчинок.

В Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованихВ Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованихВ Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованихВ Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованихВ Нові Санжари переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованих

У санаторій "Нові Санжари" переселенці привезли продукти для евакуйованих з Уханя (Скрін коментарів facebook.com/quick2reply)

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