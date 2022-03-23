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Новые правила для украинских водителей уже вступили в силу: что изменилось

В Украине - новые правила для водителей (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Водители в Украине с сегодняшнего дня могут садиться за руль грузовика, имея права категории В. Новые правила вступили в силу 22 марта.

Больше деталей относительно обновленных правил для украинских водителей читайте в нашем материале ниже.

Что нужно знать водителям, имеющим права категории B

На днях Кабинет министров Украины внес изменения в свое же постановление №184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами" от третьего марта этого года.

Таким образом, с сегодняшнего дня и до конца военного положения в стране "к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверения водителя категории В".

Эта норма изложена в постановлении №348 от 22 марта 2022 года.

Справочная информация

Категория С1 позволяет украинцам водить грузовые автомобили массой 3,5-7,5 тонны без прицепа.

Права категории С позволяют управлять транспортным средством массой более 7,5 тонн.

А вот автомобильное удостоверение категории В предоставляет водителям допуск к управлению только легковыми машинами весом до 3,5 тонн.

В Украине начали действовать новые правила для водителей (фото: РБК-Украина)

Какие еще новые правила для водителей действуют во время войны

Заметим, что на сегодняшний день в Киевской области водителям запрещено использовать видеорегистраторы с целью недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижения наших военных.

Вместе с тем сейчас украинцам разрешено использовать просроченные водительские права как в бумажном, так и в электронном виде. Но восстановить их необходимо будет в течение месяца после прекращения или отмены военного положения.

В Украине действуют новые правила для водителей (фото: РБК-Украина)

Читайте также о том, кто и в какой ситуации может забрать ваш автомобиль во время военного положения.

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