Кто и в какой ситуации может забрать ваш автомобиль во время военного положения: что нужно знать
В условиях военного положения военные могут совершать принудительное отчуждение автомобиля, но это возможно только при соблюдении определенных правил.
Кто и в какой ситуации имеет право забрать автомобиль на нужды армии, рассказали в Shpalta.
Еще в первые дни войны по разным городам Украины прокатились предупреждения от глав ОВА и мэров о том, что у пьяных водителей будут просто забирать машины и передавать на нужды защитников.
В статье 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть пункт о военно-транспортной обязанности.
Указывается, что военно-транспортное обязательство вводится с целью обеспечения нужд ВСУ транспортными средствами от предприятий, организаций и физических лиц.
Для изъятия техники работникам предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, вручаются наряды – документ, который подписан начальником военной администрации вместе с начальником ТЦК и СП.
Такие частичные наряды могут вручаться и частным лицам. По этому предписанию надлежит доставить автомобили в место, которое укажет начальник Территориального отдела комплектования и социальной поддержки.
Процедура изъятия указана в постановлении 1921 Кабмина. Там также прописан порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средством, а также порядок возврата.
Что говорят юристы
- Изымать имущество частных лиц можно только на возмездной основе с предварительным или последующим возмещением его стоимости.
- Безвозмездно могут изъять только имущество, которое принадлежит государству.
- Решение об изъятии может принимать только высшее командование ВСУ Украины или определенные подразделения (ст.3 Закона 389).
- Без согласования забирать имущество имеют право только в местах боевых действий (ст. 4 Закона 4765).
- Начальники патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны и другие представители защиты Украины – не имеют права решать вопросы об изъятии автомобиля.
- Реквизировать транспортное средство могут только с четким документальным оформление. Должно быть подписано два акта установленного образца, в которых указано основание, опись имущества, размер выплаченной компенсации (ст. 7 Закона 4765).
- Перед изъятием обязаны провести оценку рыночной стоимости имущества. А оригинал документа передают владельцу. Но размер оценки может быть обжалован в суде.
Юристы отмечают, что изъятие автомобиля с нарушением вышеуказанных условий – незаконно.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из мужчин имеет право выехать за границу в условиях военного положения.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!