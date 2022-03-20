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Кто и в какой ситуации может забрать ваш автомобиль во время военного положения: что нужно знать

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 15:22
Кто и в какой ситуации может забрать ваш автомобиль во время военного положения: что нужно знать Фото: Кто и при каких условиях может изъять личный автомобиль в условиях войны (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

В условиях военного положения военные могут совершать принудительное отчуждение автомобиля, но это возможно только при соблюдении определенных правил.

Кто и в какой ситуации имеет право забрать автомобиль на нужды армии, рассказали в Shpalta.

Еще в первые дни войны по разным городам Украины прокатились предупреждения от глав ОВА и мэров о том, что у пьяных водителей будут просто забирать машины и передавать на нужды защитников.

В статье 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть пункт о военно-транспортной обязанности.

Указывается, что военно-транспортное обязательство вводится с целью обеспечения нужд ВСУ транспортными средствами от предприятий, организаций и физических лиц.

Для изъятия техники работникам предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, вручаются наряды – документ, который подписан начальником военной администрации вместе с начальником ТЦК и СП.

Такие частичные наряды могут вручаться и частным лицам. По этому предписанию надлежит доставить автомобили в место, которое укажет начальник Территориального отдела комплектования и социальной поддержки.

Процедура изъятия указана в постановлении 1921 Кабмина. Там также прописан порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средством, а также порядок возврата.

Что говорят юристы

  • Изымать имущество частных лиц можно только на возмездной основе с предварительным или последующим возмещением его стоимости.
  • Безвозмездно могут изъять только имущество, которое принадлежит государству.
  • Решение об изъятии может принимать только высшее командование ВСУ Украины или определенные подразделения (ст.3 Закона 389).
  • Без согласования забирать имущество имеют право только в местах боевых действий (ст. 4 Закона 4765).
  • Начальники патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны и другие представители защиты Украины – не имеют права решать вопросы об изъятии автомобиля.
  • Реквизировать транспортное средство могут только с четким документальным оформление. Должно быть подписано два акта установленного образца, в которых указано основание, опись имущества, размер выплаченной компенсации (ст. 7 Закона 4765).
  • Перед изъятием обязаны провести оценку рыночной стоимости имущества. А оригинал документа передают владельцу. Но размер оценки может быть обжалован в суде.

Юристы отмечают, что изъятие автомобиля с нарушением вышеуказанных условий – незаконно.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из мужчин имеет право выехать за границу в условиях военного положения.

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