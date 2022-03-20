Кто и в какой ситуации может забрать ваш автомобиль во время военного положения: что нужно знать

В условиях военного положения военные могут совершать принудительное отчуждение автомобиля, но это возможно только при соблюдении определенных правил.

Кто и в какой ситуации имеет право забрать автомобиль на нужды армии, рассказали в Shpalta.

Еще в первые дни войны по разным городам Украины прокатились предупреждения от глав ОВА и мэров о том, что у пьяных водителей будут просто забирать машины и передавать на нужды защитников.

В статье 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть пункт о военно-транспортной обязанности.

Указывается, что военно-транспортное обязательство вводится с целью обеспечения нужд ВСУ транспортными средствами от предприятий, организаций и физических лиц.

Для изъятия техники работникам предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, вручаются наряды – документ, который подписан начальником военной администрации вместе с начальником ТЦК и СП.

Такие частичные наряды могут вручаться и частным лицам. По этому предписанию надлежит доставить автомобили в место, которое укажет начальник Территориального отдела комплектования и социальной поддержки.

Процедура изъятия указана в постановлении 1921 Кабмина. Там также прописан порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средством, а также порядок возврата.

Что говорят юристы

Изымать имущество частных лиц можно только на возмездной основе с предварительным или последующим возмещением его стоимости.

Безвозмездно могут изъять только имущество, которое принадлежит государству.

Решение об изъятии может принимать только высшее командование ВСУ Украины или определенные подразделения (ст.3 Закона 389).

Без согласования забирать имущество имеют право только в местах боевых действий (ст. 4 Закона 4765).

Начальники патруля, старший часовой, командир отряда территориальной обороны и другие представители защиты Украины – не имеют права решать вопросы об изъятии автомобиля.

Реквизировать транспортное средство могут только с четким документальным оформление. Должно быть подписано два акта установленного образца, в которых указано основание, опись имущества, размер выплаченной компенсации (ст. 7 Закона 4765).

Перед изъятием обязаны провести оценку рыночной стоимости имущества. А оригинал документа передают владельцу. Но размер оценки может быть обжалован в суде.

Юристы отмечают, что изъятие автомобиля с нарушением вышеуказанных условий – незаконно.