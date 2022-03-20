Водителям в Киевской области запретили использовать видеорегистраторы

Власти Киевской области запретили водителям использовать видеорегистраторы. Меры приняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вышгородской районной государственной администрации.

Сообщается, что во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, запрещается использование видеорегистраторов в автомобилях и на мототранспорте для фото- и видеосъемки:

дорог общего пользования

объектов общего назначения

объектов инфраструктуры

блокпостов и укреплений

расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны

"Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны", - говорится в сообщении.