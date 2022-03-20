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Водителям в Киевской области запретили использовать видеорегистраторы

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Киевская область, Воскресенье 20 марта 2022 13:15
Водителям в Киевской области запретили использовать видеорегистраторы Фото: водителям запретили использовать видеорегистраторы (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Власти Киевской области запретили водителям использовать видеорегистраторы. Меры приняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вышгородской районной государственной администрации.

Сообщается, что во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, запрещается использование видеорегистраторов в автомобилях и на мототранспорте для фото- и видеосъемки:

  • дорог общего пользования
  • объектов общего назначения
  • объектов инфраструктуры
  • блокпостов и укреплений
  • расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны

"Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданским в Киевской области запретили ходить или ездить в леса.

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