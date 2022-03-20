Водителям в Киевской области запретили использовать видеорегистраторы
Власти Киевской области запретили водителям использовать видеорегистраторы. Меры приняты, чтобы не допустить утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вышгородской районной государственной администрации.
Сообщается, что во избежание разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, запрещается использование видеорегистраторов в автомобилях и на мототранспорте для фото- и видеосъемки:
- дорог общего пользования
- объектов общего назначения
- объектов инфраструктуры
- блокпостов и укреплений
- расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны
"Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что гражданским в Киевской области запретили ходить или ездить в леса.
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