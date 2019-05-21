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Новые лица? Сеть бурно отреагировала на смену Зеленским главы Генштаба


Зеленский сменил руководство Генерального штаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко. Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины вызвала в сети настоящий ажиотаж, и комментаторы высказывают разные мнения на это кадровое решение.

Многие напоминают Иловайский котел летом 2014 года - операцией во взятию этого города в Донецкой области в рамках АТО руководил Хомчак. Политики, волонтеры, военные и простые украинцы делятся своими впечатлениями о назначении.

Фото: Руслан Хомчак и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Один из самых активных критиков Хомчака после Иловайской трагедии, народный депутат и экс-командир 2-го батальона спецназначения "Донбасс" Семен Семенченко поддержал решение нового главы государства и объяснил почему.

"Я знаю, сколько грязи вылили за эти годы на этого генерала за Иловайск. Я был одним из самых жестких критиков бывшего начальника Генштаба Муженко. До сих пор считаю, что его место - в тюрьме. Но с Хомчаком я вместе воевал непосредственно до Иловайска и во время первого и второго штурма Иловайска. Поэтому то, что я говорю сейчас - я знаю лично, по своему боевому опыту. Хомчак честно выполнял свой долг, не гнулся под пулями. В начале августа 2014 территорию возле лагеря, где мы вместе находились, накрыло Градом. Но задних он не пас, это я видел лично... 

Фото: генерал Руслан Хомчак

...В Иловайске четко выполнял приказы Генштаба, четко ставил задачу, показал себя как честный военный профессионал. Это реально боевой генерал, участвовавший в реальных, а не фантазийных боевых действиях. И самое главное - я знаю его позицию по Иловайскому котлу. Хомчак за открытый честный суд и за немедленное рассекречивания дела. Он сам дал показания и временной следственной комиссии ВР и следователем военной прокуратуры. Люди должны узнать правду. Потому, как первый командир батальона "Донбасс", я поддерживаю это назначение и полностью отвечаю за свои слова", - написал он в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/dostali.hvatit

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, заместитель командира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай на своей странице в Facebook не определился с мнением относительно назначения Хомчака вместо Муженко, назвав этот пост скорее политическим, чем боевым.

Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)

"Спасибо Виктору Муженко за службу. Мало кто знает и понимает те вызовы, с которыми вам пришлось столкнуться и преодолеть. Вы взяли руководство армией во время, когда ее фактически не было, а оставляете более ловкой, подготовленной, обученной, с мощным резервом. Спасибо", - говорится в его сообщении в Facebook.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Отвечая на вопрос подписчика относительно назначения Хомчака, Гай отметил: "Мысли по нему разделились. Надо понимать, что фигура главы ГШ военно-политическая".

 

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Украинская военнослужащая Тамара Бунько более категорично высказывается о Хомчаке, давая ему нелестную характеристику.

"Хомчак, виновник Иловайска - новый НГШ. Кто не знает, это тот, кто запретил отход из-под Иловайска малыми группами (единственный тогда способ спасти людей), а сам бежал в составе малой группы, оставив своих людей, в т.ч. бросив почти на верную смерть гражданского журналиста, которого возил с собой, оставив врагам в своей машине кучу всего, чего оставлять не имел права.
Наш новый НГШ, во время войны, как минимум - трус. До**аный конец", - написала она в Facebook.

Скрин с Facebook-страницы Тамары Бунько 

Известный журналист Юрий Бутусов поддержал решение президента Зеленского относительно Хомчака, назвав его "взвешенный и профессиональным".

"...Сделано первое кадровое назначение - и это решение взвешенное и профессиональное, это означает Курс на настоящие реформы армии", - написал он в сети.

Скрин: facebook.com/butusov.yuriy

Но не все расценили решение о назначении Хомчака главой Генштаба ВСУ как перспективное, некоторые дают довольно мрачные прогнозы:

  • Поставлена задача развалить армию, назначая на высшие должности тех, кто не пользуется авторитетом. Заставить военных разорвать контракты и уйти.
  • Хомчак сгубил хлопцев в Иловайском котле?
  • Это не тот что посылал добробаты на Иловайск и грозил судом?

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

  • И поставил того из-за кого погибли ребята в Иловайске... выпускника Московского военного училища? Просто шикарно...
  • А отвечать Муженко когда будет за отказ уничтожить колонну Гиркина, идующую в Донецк?
  • Так давайте полностью новость. Муженко уволил, а Хомчака, который привел к Илловайску, назначил. Новые лица, да?
  • И поставил "героя" Иловайской трагедии, настоящего виновника в гибели героев Украины...
  • Муженко наши военные дали прозвище "катафалк" за то, что по его вине много наших бойцов погибло;
  • Порошенко говорил об украинской армии как одной из сильнейших в Европе. А Муженко возглавлял в ней Генштаб. Что, Петя врал про армию, если Зеленский снял Муженко?
  • Если правда, я разочарован Володей...

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Как сообщалось ранее, инаугурация Владимира Зеленского вдохновила пользователей сети на создание тематических фотожаб и мемов, на которых интернет-шутники показали собственное видение.

Добавим также, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

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