Нові купюри і підвищення цін: всі нововведення в Україні з 1 лютого

Що зміниться в Україні в лютому 2020 року (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

У лютому очікується зниження цін на бензин і зростання тарифів

В Україні з 1 лютого 2020 року буде декілька важливих нововведень. В обіг введуть нову купюру, демонтують таксофони, піднімуть ціни, а також тарифи. Всі зміни в лютому – в матеріалі Styler.

Тарифи на комунальні послуги

У лютому платіжки українців на газ зростуть в середньому на 10%. У січні зросла ціна на газ майже на 40 копійок і тепер за один кубометр доведеться заплатити 4,65 гривні. Крім того, в платіжках тепер розділять ціну на газ і за його доставляння. З січня тариф на розподіл газу виріс на 46% і в лютневих платіжках споживачам доведеться заплатити додатково від 0,28 копійки до 1,99 гривні за кожен кубометр додатково.

Ціна за куб залежить від регіону, в Києві – він найнижчий, а найдорожчий – у Львівській області. Квитанції за доставляння газу і за використані куби розділять, і вони будуть приходити в різний час - за транспортування на місяць раніше. Таким чином, ціна на газ зросте за двома параметрами – на 10% за тарифом, і за доставляння – на 46%.

З 1 лютого піднімуться ціни у провайдерів інтернету та кабельного телебачення. У середньому щомісячні послуги зростуть на 20-40 гривень. Як відзначають в інтернет-асоціації України, підвищення цін пов'язане з підвищенням цін на енергоносії та витратні матеріали.

Ціни

У лютому очікується зниження цін на бензин у середньому на 5%. Як відзначають експерти, це пов'язано з коронавірусом в Китаї. Світові ціни на нафту на тлі паніки пішли вниз і це може призвести до зниження цін на пальне на українських заправках. Однак ціни можуть залишитися на колишньому рівні, якщо при зниженні цін на нафту, долар в Україні буде продовжувати рости.

Також експерти прогнозують зростання цін на харчові продукти в середньому на 10-20%. Це підвищення буде традиційним, через те, що в лютому завжди дорожчають овочі тогорічного врожаю. Можливо також подорожчання молочних продуктів. Подорожчають і фрукти, хоча через паніку, пов'язану з коронавірусом, деякі торговельні точки почали знижувати ціни на банани.

Нова купюра

У лютому в обіг випустять нову купюру номіналом у 200 гривень. Вона буде випущена в тому ж дизайні, що і нові банкноти номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень. Основна причина заміни – це поліпшення захисту нової купюри від підробки.

Інші нововведення

В Україні демонтують таксофони, через те, що ними практично перестали користуватися. Укртелеком повідомив, що за останні роки попит на послуги зв'язку впали майже у три рази. Обладнання вже застаріло і міняти на нові немає сенсу, через те, що їх в Україні не виробляють.

Також у лютому набуде чинності закон, який відкриє доступ до водного узбережжя загального користування. За обмеження доступу громадян до берегів загального користування будуть штрафувати на суму від 3400 до 17000 гривень. Незаконні споруди змусять демонтувати, і контролювати весь процес буде Державна екологічна інспекція.