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В новой редакции украинского правописания нашли ошибку

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 16:26
В новой редакции украинского правописания нашли ошибку
Фото: коллаж РБК-Украина

Текст новой редакции Украинского правописания обнародуют 3 июня на сайтах Минобразования и НАН Украины

Украинское правописание в новой редакции, утвержденное Кабинетом министров 22 мая, вызвало критику некоторых пользователей сети, которые находят ошибки. 

В частности, указывается на написание в новой редакции правописания слова паралимпиец через букву "о" - "параОлимпиец". В то же время некоторые современные орфографические словари признают слово "паралимпийский" нормативным, передает УНИАН.

В новой редакции украинского правописания нашли ошибку

Фото: скриншот (unian.ua)

Отметим, что 3 июня финальный текст новой редакции Украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

С этого момента рекомендуется применять правила новой редакции Правопису во всех сферах общественной жизни Украины.

В новой редакции украинского правописания нашли ошибку

В новой редакции украинского правописания нашли ошибку

Скрин в Facebook-сторінки спільноти Український правопис-2018

Добавим, что институт языкознания имени Потебни НАН Украины ранее отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания в него могут быть внесены коррективы.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице Кафедры языка средств массовой информации ЛНУ им. Ивана Франко, в новой редакции Украинского правописания-2019 изменений немного и их легко запомнить.

 

Фото: facebook.com/kafedramovyzmi

Напомним, Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в сентябре 2018 года. Проект разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. Комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

Ранее сообщалось, что во Львове на учителя "Защиты Отечества" подали в суд из-за указания на ошибку в учебнике для 10 классов. 

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