Комментарии и предложения к правописанию можно прислать до 15 сентября

Министерство образования и науки Украины (МОН) вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение. Соответствующий документ размещен на сайте МОН.

Сообщается, что проект разработан на фундаменте украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений. Как отмечается в сообщении, комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положение.

Как отмечается, свои комментарии можно прислать до 15 сентября 2018 года на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Шевченко Ларисы Леонидовны (larisa_shevchenko@ukr.net).

Напомним, ранее сообщалось, что по данным министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, в этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины.

Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки подготовили новый порядок создания групп продленного дня в школах. В частности, новый порядок предоставляет возможность открывать инклюзивные группы для детей с особыми потребностями.