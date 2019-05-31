У новій редакції українського правопису знайшли помилку

Фото: колаж РБК-Україна

Текст нової редакції Українського правопису оприлюднять 3 червня на сайтах Міносвіти та НАН України

Український правопис у новій редакції, затверджений Кабінетом міністрів 22 травня, викликав критику деяких користувачів мережі, які знаходять помилки.

Зокрема, вказується на написання нової редакції правопису слова паралімпієць через букву "о" - "параолімпієць". У той же час деякі сучасні орфографічні словники визнають слово "паралімпійський" нормативним, передає УНІАН.

Фото: скріншот (unian.ua)

Зауважимо, що 3 червня фінальний текст нової редакції Українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

З цього моменту рекомендується застосовувати правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя України.

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Додамо, що інститут мовознавства імені Потебні НАН України раніше зазначав, що в ході підготовки до друку правопису в нього можуть бути внесені корективи.

Як йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Кафедри мови засобів масової інформації ЛНУ ім. Івана Франка, в новій редакції Українського правопису-2019 змін небагато і їх легко запам'ятати.

Фото: facebook.com/kafedramovyzmi

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення у вересні 2018 року. Проект розроблений на фундаменті української традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Комісія, яка займалася підготовкою проекту, врахувала, що правопис не може бути вичерпним, в ньому наведені найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

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