Новой почте "впаяли" штраф в 325 млн за разбитый аквариум: разгорается скандал, компания идет в суд

Что случилось в харьковском отделении Новой почты и при чем здесь аквариум?

По данным Госпродпотребслужбы Харьковской области, на компанию пожаловался потребитель, которому пришел разбитый аквариум, оцененный им в 500 грн.

На Новой почте стоимость товара, по словам мужчины, компенсировать отказались.

Жалоба поступила еще 27 января 2021 года, а инцидент произошел в отделении №49 города Харьков по адресу проспект Московский, 256.

15 марта сотрудники Госпродпотребслужбы пришли в отделение с внеплановой проверкой, которую могут осуществлять согласно статье 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

В Госпотребслужбе утверждают, что факт нарушения прав потребителя выяснить не удалось, поскольку уполномоченным лицом - руководителем отделения - не были предоставлены необходимые документы. В востребованные сроки (три дня) документы Новая почта также не выдала.

Откуда взялся штраф в 325 млн?

Такие нарушения привели к наложению штрафа на сумму 151 млн грн. Причем, как сообщили в Госпотребслужбе, на рассмотрение дела, чтобы оспорить санкции, представители НП не явились.

"28 мая Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области было вынесено постановление о наложении взысканий на сумму 151 миллион гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" по февраль 2021 года", - говорится в сообщении.

Еще на 174 млн грн Новую почту оштрафовали якобы из-за гражданина, который 10 марта обратился с жалобой, что его обсчитали в отделении №3 города Чугуев (ул. Кожедуба, 1).

Представители Госпродпотребслужбы посетили и это отделение внепланово. Чиновники утверждают, что и на этот раз в ходе проверки необходимые также документы не были предоставлены.

"2 июля Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области вынесено постановление о наложении взысканий в размере 174 миллиона гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" за март 2021 года", - сообщает ведомство.

Новая почта с таким решением не согласна и будет судиться в ответ

В пресс-службе Новой почты нам сказали, что компания расценивает действие контролирующего органа как "манипуляцию государством своих полномочий" и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

В службе доставки утверждают, что проверка Госпродпотребслужбой происходила с нарушением действующего законодательства - документы якобы были предоставлены не тому представителю НП, а в специальном журнале не расписались.

"По закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Зато они были вручены руководителю отделения, который не является таким уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале - это требование законодательства. Этого тоже сделано не было", - рассказали в компании.

В Новой почте добавили, что руководитель отделения предложил проверяющим обратиться к руководству компании, но этого сделано не было.

Зато проверяющие расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

"Сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения", - добавили в компании.

К тому же на Новой почте считают несправедливым, что штраф высчитан от оборота всей компании, а не отделений, в которых якобы были нарушены права потребителей.

Styler продолжает следить за этой историей и будет оперативно уведомлять вас о деталях этого инцидента.