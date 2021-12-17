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У "Новій пошті" зробили важливе оголошення: відділення та кур'єри не працюватимуть

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:54
У "Новій пошті" зробили важливе оголошення: відділення та кур'єри не працюватимуть Фото: "Нова пошта" змінює графік роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

"Нова пошта" повідомила українців про зміну свого звичного графіку роботи. Це пов'язано з тим, що попереду нас чекають великі свята - Різдво та Новий рік 2022.

Детальний графік роботи "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят - дивіться у нашому матеріалі нижче.

Який графік роботи "Нової пошти" на свята

Корекція під час новорічно-різдвяних свят торкнулася як самих відділень, так і послуг адресної доставки "НП". Вони працюватимуть за наступним графіком:

  • 25 і 27 грудня - за своїм звичайним розкладом
  • 31 грудня - за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення)
  • 1 та 7 січня 2022 року - відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні,, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти "НП" отримати зможуть.
  • 3 січня 2022 року - за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення)

Українці можуть уточнити детальний графік роботи конкретного відділення у різних містах, часом прибуття відправлення і часом прийому - за цим посиланням: https://novaposhta.ua/timetable

Нагадаємо, раніше у МОН України розповіли про графік зимових канікул, скільки відпочиватимуть школярі і коли.

Також ми писали про те, що з'явився графік вихідних на "грудневе" Різдво, і стало відомо, скільки українці відпочиватимуть і чи доведеться відпрацьовувати.

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