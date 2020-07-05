В Новой Каховке произошел масштабный пожар в многоэтажке: фото и видео инцидента

В Новой Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар в пятиэтажке по ул. Букина, 20. Местные жители заявили, что изначально загорелась одна из квартир, а потом пламя перекинулось на крышу всего дома.

Инцидент произошел около 15:00. Один из пользователей сети отметил, что пожар начался из-за того, что в одной из квартир, мужчина поджег квартиру после того как поссорился с женой. Об этом сообщает "Нова Каховка.City".

Пожар в Новой Каховке охватил всю многоэтажку (фото: novakahovka.city)

Жители дома говорят о том, что пожар произошел на крыше. По всему периметру здания загорелся рубероид. На место инцидента прибыли спасатели из Новой Каховки, Берислава и Каховки.

Пожар в Новой Каховке охватил всю многоэтажку (фото: Telegram-канал "Украина Сейчас")

Из квартир, к которым добрался огонь (в основном 5 этажа), люди выносили свои вещи. У дома собрались горожане, а также мэр города, его заместитель и начальник ЖЭУ.

Пожар в Новой Каховке охватил всю многоэтажку (фото: Telegram-канал "Украина Сейчас")

По словам очевидцев, полицейские сняли мужчину из крыши и отвезли в участок. В данное время пожар локализирован. Жители дома обратились к мэру города за помощью.

Пожар в Новой Каховке охватил всю многоэтажку (видео: YouTube)

В Telegram-канале "Украина Сейчас" сообщается, что на видео поджигатель объяснил причины пожара. Он завил, что заснул.

Подозреваемого в поджоге дома задержали (видео: YouTube)

Напомним, Москва отказалась тушить пожары в Сибири. При этом по оценкам экологов, этим летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть масштабнее, чем в 2019 году, когда горело более 14,8 миллиона гектаров тайги.

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