В Киеве произошел пожар рядом с взорвавшимся домом на Позняках

В Киеве горит еще один дом на Позняках
В Киеве в воскресенье, 28 июня, горят квартиры в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где недавно взорвался газ. Огонь охватил несколько этажей в доме по адресу улица Соломии Крушельницкой, 3А.
Пожар произошел в квартирах на 12 и 13 этаже. Спасатели уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
Пожар в Киеве на Позняках (коллаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Серьезный пожар вспыхнул на балконе многоэтажки, что на Крушельницкой, 3А (Позняки). Пламя перебросились уже на этаж выше. Пожарные ещё в пути. Надеемся, никто не пострадает.Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 28 июня 2020 г.
Пожар в Киеве на Позняках (видео: facebook.com/KyivOperativ)
На фото и видео видно, что возгорание произошло на балконе. Многие пользователи сети считают, что пожар случился из-за брошенного окурка.
Скриншоты с Facebook
В Telegram-канале "Киев Сейчас" отметили, что огонь быстро распространился на верхние этажи, загорелся утеплитель. Из-за этого пошел густой дым. Но спасателям удалось все ликвидировать. Пожаром повреждены несколько квартир. При этом обошлось без жертв.
Напомним, в Киеве неадекват решил устроить новый взрыв в многоэтажке.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ГСЧС не дают гарантий, что многоэтажка на Позняках не обвалится второй раз.
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Автор: Роман Мирончук