Москва отказалась тушить пожары в Сибири: ситуация вышла из-под контроля

Пожары в Сибири (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пожары в Сибири в 2020 году отказались тушить

В Сибири в 2019 году сгорело более 15 миллионов гектар лесов. В этом году с начала июля, площадь горящего леса составляет уже 3 миллиона гектаров, однако власти пока не спешат тушить пожар. Что стало причиной возгорания и почему власти России сочли нецелесообразным тушение пожаров в Сибири – читайте ниже.

Как сообщают в российском КЧС, на текущий момент площадь возгорания уже превышает площадь, горевшую в прошлом году. По оценкам экологов, нынешним летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть масштабнее, чем в 2019 году, когда горело более 14,8 миллиона гектаров тайги.

Что происходит в Сибири?

Регионы Сибири охватила новая волна лесных пожаров. На текущий момент огнем охвачено более 3 миллионов гектар леса. В Красноярском крае и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом 3 июля сообщили пресс-службы правительств обоих регионов.

В красноярском правительстве заявили о подготовке более тысячи человек и 130 единиц техники. Там же утверждают, что основная часть пожаров действует в труднодоступных территориях, "где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике": "Лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией".

По данным системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, часть пожаров действуют уже дольше недели. В Красноярском крае около поселка Раздолинск возгорание площадью 29 га началось 23 июня. Ко 2 июля пожар разросся до 5,58 тыс. га.

Самые крупные лесные пожары, по официальным данным, действуют на границе Иркутской области и Красноярского края в районе реки Нижняя Тунгусска. Площадь некоторых очагов достигает 10−14 тыс. га. Об этом пишет местное издание tayga.info.

Почему пожары в Сибири никто не тушит?

На протяжении июня комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации (КЧС), которую возглавляет красноярский губернатор-единоросс Александр Усс, выносила решения о нецелесообразности тушения части лесных пожаров. Все документы были опубликованы разом только 29 июня. Отметим, что одно из решений комиссии недоступно, по ссылке указывается, что у пользователя нет разрешения на доступ к нему.

Из опубликованных документов следует, что пожар, начавшийся 4 июня в Илимпийском участковом лесничестве Эвенкийского района, был площадью 622 га. Затраты на его тушение оценили в 32 млн рублей. Но вот прогнозируемый ущерб составил "0,0 рублей", говорится в решении КЧС. Учитывая "превышение прогнозируемых затрат над размером прогнозируемого вреда", а также "отсутствие угрозы пожара на населенные пункты и объекты экономики" власти решили не тушить огонь.

От других пожаров, которые было решено не тушить, прогнозируемый ущерб все-таки был. Власти оценивали убытки по-разному: от 200 рублей за гектар леса до 1,5 тыс.

Экологи считают решение России – безумием

В июне из-за горения сибирского леса в атмосферу было выброшено 16,3 тонны углерода, что выше показателей того же месяца 2019 года и в 9 раз превышает средние уровни предыдущих лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Экологи подготовили обращение к федеральному правительству с требованием выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами прямо сейчас и предусмотреть "достаточное" финансирование лесного хозяйства в регионах.

"Учитывая распространение коронавируса, это [задымление] особенно опасно для людей: нагрузка на больницы по-прежнему остается высокой, и врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с респираторными заболеваниями. На фоне полномасштабного климатического кризиса это особенно опасно и для всей нашей планеты. В атмосферу попадут сотни мегатонн углекислого газа, а запасающие углерод лесные экосистемы будут уничтожены или сильно ослабеют. Это во много раз усилит парниковый эффект. Однако российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых — и гигантские лесные пожары", — отметили в Greenpeace.

Еще в мае ученые Сибирского отделения РАН предупреждали, что лесные пожары, аналогичные тем, что прошли по Зауралью летом 2019-го, могут способствовать распространению коронавируса.

Напомним, что ранее Госстат впервые показал данные по смертности от COVID-19.

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Автор: Киселева Анна