UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нововолынске умер мужчина, которого привязали к столбу из-за мародерства

Автор: Владимир Костырин

В Нововолынске местные жители поймали мародера и вызвали полицию, а также решили проучить за пробу кражи во время войны и привязали к столбу. На следующее утро выяснилось, что злоумышленник умер.

Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Национальной полиции Волынской области.

Вор попадался на мародерстве дважды. После очередного такого случая, когда 37-летний мужчина пробовал залезть в частный дом с целью поживы, его задержали люди, которые присматривали за жильем.

Вечером 4 марта на вызов о поимке злоумышленника прибыли правоохранители, которые задокументировали попытку воровства и отпустили его.

"Известно, что мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности за кражи, злоупотреблял алкоголем", - рассказала пресс-секретарь полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Она сообщила, что местные жители, очевидно, с целью профилактики, привязали мародера к столбу. Также люди отшлепали его по ягодицам, затем просто оставили привязанным, где позже мужчина и умер.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

"Все участники установлены полицией, допрошены. Решается вопрос о квалификации", - добавила Бузулук.

По предварительной информации, телесные повреждения на теле умершего, кроме как на ягодицах, не обнаружены.

Видео "самосуда" над мародером сняли очевидцы, после чего кадры были опубликованы в сети.

Предупреждаем, на ролике присутствуют сцены насилия и звучит нецензурная брань!

В Секторе коммуникации полиции Волынской области рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать мародерства:

  • граждан призывают пристально следить за собственным имуществом,
  • территориальная оборона и все желающие могут усилить патрулирование в своих общинах, особенно в местах, откуда временно выехали жители.

В полиции Волыни высказались о борьбе с мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в столице мародеров будут обезвреживать без предупреждения.

Также мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияВолынская областьМародерство