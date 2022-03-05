В Нововолынске умер мужчина, которого привязали к столбу из-за мародерства

Вор попадался на мародерстве дважды. После очередного такого случая, когда 37-летний мужчина пробовал залезть в частный дом с целью поживы, его задержали люди, которые присматривали за жильем.

Вечером 4 марта на вызов о поимке злоумышленника прибыли правоохранители, которые задокументировали попытку воровства и отпустили его.

"Известно, что мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности за кражи, злоупотреблял алкоголем", - рассказала пресс-секретарь полиции Волынской области Ольга Бузулук.

Она сообщила, что местные жители, очевидно, с целью профилактики, привязали мародера к столбу. Также люди отшлепали его по ягодицам, затем просто оставили привязанным, где позже мужчина и умер.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

"Все участники установлены полицией, допрошены. Решается вопрос о квалификации", - добавила Бузулук.

По предварительной информации, телесные повреждения на теле умершего, кроме как на ягодицах, не обнаружены.

Видео "самосуда" над мародером сняли очевидцы, после чего кадры были опубликованы в сети.

Предупреждаем, на ролике присутствуют сцены насилия и звучит нецензурная брань!

В Секторе коммуникации полиции Волынской области рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать мародерства:

граждан призывают пристально следить за собственным имуществом,

территориальная оборона и все желающие могут усилить патрулирование в своих общинах, особенно в местах, откуда временно выехали жители.

В полиции Волыни высказались о борьбе с мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)