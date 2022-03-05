В Нововолынске умер мужчина, которого привязали к столбу из-за мародерства

В Нововолынске местные жители поймали мародера и вызвали полицию, а также решили проучить за пробу кражи во время войны и привязали к столбу. На следующее утро выяснилось, что злоумышленник умер.
Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Национальной полиции Волынской области.
Вор попадался на мародерстве дважды. После очередного такого случая, когда 37-летний мужчина пробовал залезть в частный дом с целью поживы, его задержали люди, которые присматривали за жильем.
Вечером 4 марта на вызов о поимке злоумышленника прибыли правоохранители, которые задокументировали попытку воровства и отпустили его.
"Известно, что мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности за кражи, злоупотреблял алкоголем", - рассказала пресс-секретарь полиции Волынской области Ольга Бузулук.
Она сообщила, что местные жители, очевидно, с целью профилактики, привязали мародера к столбу. Также люди отшлепали его по ягодицам, затем просто оставили привязанным, где позже мужчина и умер.
Точную причину смерти установят судмедэксперты.
"Все участники установлены полицией, допрошены. Решается вопрос о квалификации", - добавила Бузулук.
По предварительной информации, телесные повреждения на теле умершего, кроме как на ягодицах, не обнаружены.
Видео "самосуда" над мародером сняли очевидцы, после чего кадры были опубликованы в сети.
Предупреждаем, на ролике присутствуют сцены насилия и звучит нецензурная брань!
В Секторе коммуникации полиции Волынской области рассказывали, что нужно делать, чтобы избежать мародерства:
В полиции Волыни высказались о борьбе с мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в столице мародеров будут обезвреживать без предупреждения.
Также мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.
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