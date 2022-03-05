У Нововолинську помер чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство

У Нововолинську місцеві жителі спіймали мародера і викликали поліцію, а також вирішили провчити за пробу крадіжки під час війни та прив'язали до стовпа. Наступного ранку з'ясувалося, що зловмисник помер.
Про це 5 березня повідомили у прес-службі Національної поліції Волинської області.
Злодій попадався на мародерстві двічі. Після чергового такого випадку, коли 37-річний чоловік пробував залізти в приватний будинок з метою поживи, його затримали люди, які доглядали за оселею.
Увечері 4 березня на виклик про упіймання зловмисника приїхали правоохоронці, які задокументували спробу крадіжки та відпустили його.
"Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем", - розповіла прес-секретар поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Вона повідомила, що місцеві жителі, очевидно, з метою профілактики, прив'язали мародера до стовпа. Також люди побили його по сідницях, потім просто залишили прив'язаним, де згодом чоловік і помер.
Точну причину смерті встановлять судмедексперти.
"Всі учасники встановлені поліцією, допитані. Вирішується питання про кваліфікацію", - додала Бузулук.
За попередньою інформацією, тілесні ушкодження на тілі померлого, крім як на сідницях, не виявлені.
Відео "самосуду" над мародером зняли очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі.
Попереджаємо, на ролику присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!
У секторі комунікації поліції Волинської області розповідали, що потрібно робити, щоб уникнути мародерства:
У поліції Волині висловилися про боротьбу з мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попереджав, що в столиці мародерів знешкоджуватимуть без попередження.
Також ми писали, що жителів українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери.
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