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Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения, - Кличко

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 12:29
Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Из-за напряженной ситуации в Киеве городские власти предупреждают, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения. При виде подозрительных людей нужно обратиться к правоохранителям и военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Город живет в новых условиях - условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире Национальной гвардии и полиции разрешили стрелять в мародеров на месте.

Также в Ахтырке предупредили, что будут стрелять в мародеров.

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