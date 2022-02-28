Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения, - Кличко

Из-за напряженной ситуации в Киеве городские власти предупреждают, что мародеров будут обезвреживать без предупреждения. При виде подозрительных людей нужно обратиться к правоохранителям и военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.