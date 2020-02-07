Новосад після скарг на зарплату купила квартиру в Києві: відповідь міністра

Ганна Новосад (фото: РБК-Україна)

Ганна Новосад прокоментувала купівлю квартири

Ганна Новосад після скарг на "низьку для молодої людини зарплату" купила квартиру в Києві майже за мільйон гривень. Така інформація в ЗМІ з'явилася 7 лютого, і міністр вже встигла прокоментувати скандал. Всі подробиці - в матеріалі Styler.

Так, у міністра виявили нерухомість площею 46,6 квадратних метра в столиці. Такі дані з'явилися в електронній декларації Ганни Новосад.

Зміни про майновий стан чиновниці були внесені 7 лютого. За даними реєстру, міністр 3 лютого 2020 року стала власницею квартири в новобудові.

Новосад купила квартиру в Києві (скрін: public.nazk.gov.ua)

Новосад незабаром після публікації новин про квартиру за мільйон поспішила спростувати "сенсацію". Міністр освіти на своїй сторінці в Facebook написала, що вона лише оформила майнові права на житло, яке задекларувала ще в 2017 році.

Тоді нерухомість була внесена в розділ "цінні папери", а в 2018 році перемістилася в "об'єкти незавершеного будівництва".

"Декларую, як цього вимагає закон. В процесі будівництва з'явився цілий додатковий квадратний метр. Ура, тепер їх 46!" - написала міністр.

Новосад прокоментувала придбання квартири в Києві (фото: facebook.com/anja.novosad)