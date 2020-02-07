Украинский не годится для сериалов: скандал с 1+1 получил продолжение

Канал 1+1 попал в языковой скандал (коллаж: РБК-Украина)

Телеканал 1+1 попал в громкий языковой скандал из-за заявлений продюсеров

Телеканал 1+1 попал в громкий скандал с украинским языком. Ситуацию с "мелодрамами только на русском" прокомментировали известные украинские деятели культуры - режиссер Ахтем Сеитаблаев и актриса Наталья Васько.

Напомним, продюсер 1+1 Алена Еремеева заявила в интервью, что все мелодраматические сериалы, которые выйдут в эфир, будут на русском языке, при этом комедии будут украиноязычными. По словам Еремеевой, зритель плохо воспринимает украинский в драмах. А руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий сказал, что сериалы на украинском не смогут "пойти на СНГ", поскольку никто не хочет тратиться на дубляж на русский.

По словам Сеитаблаева, заявление Еремеевой не что иное, как желание прикрыть бизнес с Россией. Режиссер назвал подобные высказывания неуместными и оскорбительными.

"Это же, как говорится, секрет Полишинеля. Все мы знаем: снимать фильмы или сериалы русском языке - это почти стопроцентный признак того, что хотят сделать бизнес... Это делается для того, чтобы потом продать этот контент в Россию", - сказал режиссер.

Кроме того, Сеитаблаев называет ситуацию дымовой завесой, которая приведет к тому, что у нас снова начнут снимать контент для России с российскими актерами в главных ролях.

Сеитаблаев прокомментировал скандал с 1+1 (видео: YouTube/Прямий)

Украинская актриса Наталья Васько, широко известная по сериалам, высказалась, что украинский контент - это круто, и неважно, о каком жанре идет речь.

"Я украинская актриса! Я играю и в русском театре и в кино, не проблема...

Но, у меня замечательная украинская речь! Замечательная, и я горжусь этим! Я хочу и могу играть серьезные, сложные психологические, драматические материалы; комедийные и трагикомичные тоже; и сюрреалистические... и ... на украинском!" - написала актриса.

Наталья Васько высказалась о скандале с каналом 1+1 (скрин: facebook.com/sontcee)

Напомним, что речь идет о таких сериалах, как "Доктор Вера" (30 серий), "Подари мне счастье" (8 серий), "Мышеловка для кота" (12 серий), второй сезон "Родственных связей" (8 серий), "Худшая подруга" (8 серий), "Не отпускай" (8 серий) и "Бедная Саша" (16 серий). Они выйдут на русском языке.

Отметим, что после публикации скандальных высказываний Еремеевой, продюсер сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и на самом деле она имела в виду совсем другое.

"На этой неделе мы представили мощную сериальную линейку, собрать которую, к сожалению, по количеству и качеству часов было трудно в течение последних нескольких лет. Мне очень жаль, что с длинного профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. Ни в коем случае речь не шла о каком-либо предубеждении с нашей стороны в отношении украинского языка, а только о производственных нюансах", - сказала Алена Еремеева.

Кроме того, по словам продюсера, канал 1+1 активно поддерживает и развивает украиноязычный продукт.

"Наоборот, хорошо известно, что телеканал "1+1" всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, первым запускал в прайме украиноязычные продукты и формировал тренд на рынке еще до принятия языковых квот. Еще несколько лет назад было прецедентом среди каналов, когда мы снимали украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых - "Век Якова", "Катерина", "Школа", "Две матери", а сейчас это уже становится привычным. В этом году мы планируем увеличить количество украиноязычных продуктов вдвое", - добавила она.

Еремеева сказала, что речь шла лишь о производственной специфике, а не о каких-либо предубеждениях относительно украинского языка.

"Тем не менее, в сложившейся ситуации, чувствую необходимость добавить контекста. Речь шла прежде всего о том, что у различных жанров есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий, и требует другого подхода. И говоря о том, что иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре, опиралась на комментарии режиссеров, сценаристов, литредакторов и звукооператоров, которые получаем во время процесса проведения кастинга, съемочного или монтажно-тонировочного периодов. Именно поэтому, когда получается качественный игровой фильм или новый сериал на украинском, и зрители, и критики особо отмечают качество языкового звучания", - заявила продюсер 1+1.

Продюсер выразила надежду, что украинское сериальное производство выйдет на должный уровень.

"Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство в процессе своего развития, и мы надеемся, что объединив усилия - и продюсеры, и сценаристы, и актеры - мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием русскоязычного контента происходила более эффективно. Благодарна всем за неравнодушные высказывания, это важный опыт для нас всех. Надеюсь, что ситуация станет хорошим поводом не для травли, а для широкой дискуссии по поводу языка медиа", - резюмировала она.