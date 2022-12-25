Новорічний хіт 2023: бюджетний салат, який замінить Олів'є

Якщо вам трохи приївся традиційний Олів'є, пропонуємо приготувати йому гідну альтернативу - салат з курячою печінкою та грибами. А ще ця страва досить бюджетна.
Рецептом салату поділилися на каналі YouTube Марусина кухня.
Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.
Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.
Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.
Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.
Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.
Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте!
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