Новогодний хит 2023: бюджетный салат, который заменит Оливье

Составляющие:

Куриная печень – 300 г

Шампиньоны – 300 г

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Огурцы маринованные – 250 г

Горошек консервированный – 150 г

Майонез – 2-3 ложки

Масло подсолнечное (для жарки) – 1-2 ст. ложки

Соль по вкусу

Молотый черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте мелко лук. Разогрейте на сковороде масло, положите лук и грибы. Прожарьте до готовности грибов и отложите на бумажное полотенце для впитывания лишнего масла.

Отварите в воде куриную печень 15-20 минут.

Нарежьте кубиком отварную морковь. После того как печень остынет, нарежьте ее кусочками.

Кубиком нарежьте огурцы и отожмите лишнюю влагу.

Смешайте в глубокой емкости все ингредиенты. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Наш салат готов. Готовьте и наслаждайтесь!