UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Новорічні та різдвяні свята у січні за новим та старим календарем: коли Водохреща та другий Святвечір

Які церковні свята у січні 2025 (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Після того, як Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, дати деяких свят "змістилися" - їх відзначають на 13 днів раніше. Наприклад, Різдво Христове тепер святкують - 25 грудня, а раніше відзначали 7 січня.

Про те, які церковні свята відзначаються у січні за новим і старим календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Свята в січні за новим календарем

  • 1 січня - Обрізання Господнє, святого Василя Великого
  • 2 січня - передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
  • 3 січня - святого пророка Малахія і святого мученика Гордія
  • 4 січня - субота перед Богоявленням, собор 70 святих апостолів
  • 5 січня - Навечір'я Богоявлення, Хрещенський Святвечір або Друга кутя, мучеників Теопемпта й Теони
  • 6 січня - Хрещення Господнє, або Святе Богоявлення
  • 7 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
  • 8 січня - преподобного Георгія Хозевіта, преподобної Домініки та сповідника Еміліана
  • 9 січня - святого мученика Полієвкта
  • 10 січня - святителя Григорія Ніського, преподобного Дометіана та преподобного Маркіяна
  • 11 січня - субота після Богоявлення, преподобного Феодосія Великого
  • 12 січня - святої мучениці Тетяни
  • 13 січня - мучеників Єрмила і Стратоніка
  • 14 січня - відання Богоявлення, святих преподобних Отців, убитих у Сина, святої рівноапостольної Ніни
  • 15 січня - преподобних Павла Фівейського та Іоана Кущника
  • 16 січня - поклоніння оковам святого апостола Петра
  • 17 січня - преподобного Антонія Великого
  • 18 січня - святих Афанасія і Кирила, архієписткопів Олександрійських
  • 19 січня - преподобного Макарія Великого Єгипетського
  • 20 січня - преподобного Євтимія Великого
  • 21 січня - преподобного Максима Сповідника
  • 22 січня - святого апостола Тимофія
  • 23 січня - священномучеників Климента та Агафангела
  • 24 січня - преподобної Ксенії Римлянки
  • 25 січня - святого Григорія Богослова
  • 26 січня - преподобних Ксенофонта і Марії
  • 27 січня - перенесення мощей святого Іоана Золотоустого
  • 28 січня - преподобного Єфрема Сирійця
  • 29 січня - перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця
  • 30 січня - трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого
  • 31 січня - святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії

Свята в січні за старим календарем

  • 1 січня - мученика Боніфатія
  • 2 січня - Передсвяття Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богоносця
  • 3 січня - мучениці Юліяни
  • 4 січня - великомучениці Анастасії
  • 5 січня - десятьох мучеників Критських
  • 6 січняНавечір'я Різдва Христового, преподобної мучениці Євгенії
  • 7 січняРіздво Христове
  • 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника
  • 9 січня - Первомученика і архидиякона Стефана
  • 10 січня - 2000 мучеників, спалених у Нікомидії
  • 11 січня - 14000 дітей, убитих у Вифлеємі, проповідника Маркела
  • 12 січня - мученика Анісії, преподобного Зотика, пресвітера
  • 13 січняВіддання Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянки
  • 14 січня - Обрізання Господнє, святого Василя Великого
  • 15 січня - передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
  • 16 січня - святого пророка Малахія і святого мученика Гордія
  • 17 січня - собор 70 святих апостолів
  • 18 січняНавечір'я Богоявлення, Хрещенський Святвечір або Друга кутя, мучеників Теопемпта й Теони
  • 19 січняХрещення Господнє, або Святе Богоявлення
  • 20 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
  • 21 січня - преподобного Георгія Хозевіта, преподобної Домініки та сповідника Еміліана
  • 22 січня - святого мученика Полієвкта
  • 23 січня - святителя Григорія Ніського, преподобного Дометіана та преподобного Маркіяна
  • 24 січня - преподобного Феодосія Великого
  • 25 січня - святої мучениці Тетяни
  • 26 січня - мучеників Єрмила і Стратоніка
  • 27 січнявідання Богоявлення, святих преподобних Отців, убитих у Синаї, святої рівноапостольної Ніни
  • 28 січня - преподобних Павла Фівейського та Іоана Кущника
  • 29 січня - поклоніння оковам святого апостола Петра
  • 30 січня - преподобного Антонія Великого
  • 31 січня - святих Афанасія і Кирила, архієписткопів Олександрійських

Раніше ми писали про те, хто святкує іменини в січні 2025 року.

Крім цього, розповідали, які важливі та цікаві дати будуть в січні.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята