Календар свят та вихідних днів на січень 2025 року: всі важливі та цікаві дати
У січні 2025 року українці, крім низки церковних різдвяних свят будуть відзначати й інші, не менш важливі дати та пам'ятні дні. Наприклад, саме у січні День Соборності, а також дні пам'яті жертв Голокосту та героїчної битви під Крутами.
Які важливі дати будемо відзначати у січні 2025 року, скільки буде робочих та вихідних днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Вихідні та робочі дні у січні 2025 року
Додаткових вихідних днів у січні не буде - у зв'язку з тим, що продовжено режим воєнного стану, а за законом під час такого періоду усі святкові дні та додаткові вихідні тимчасово скасовані.
У січні 31 день, з яких 23 дні будуть робочими, а 8 - вихідними.
Робочі дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 січня
Вихідні дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 січня.
Свята та пам'ятні дні у січні
1 січня - Новий рік
2 січня - Всесвітній день інтроверта
4 січня - Всесвітній день азбуки Брайля
6 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення)
6 січня - Святвечір (старий стиль)
6 січня - Всесвітній день дітей-сиріт війни
7 січня - Різдво Христове (старий стиль)
7 січня - Міжнародний день програмістів
9 січня - Міжнародний день хореографа
10 січня - Всесвітній день метро
11 січня - Всесвітній день "дякую"
12 січня - День українського політв'язня
12 січня - Всесвітній день дочки
14 січня - Новий рік (старий стиль)
16 січня - День пам'яті Кіборгів
19 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення за старим стилем)
20 січня - День Автономної Республіки Крим
20 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів
21 січня - Міжнародний день обіймів
22 січня - День Соборності та Свободи України
24 січня - День зовнішньої розвідки України
24 січня - Міжнародний день освіти
26 січня - Всесвітній день митниці
26 січня - Всесвітній день митниці
26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України
26 січня - Всесвітній день екологічної освіти
27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста
28 січня - День затвердження Державного прапора України
28 січня - Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни
28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних
29 січня - День пам'яті героїв Крут
29 січня - День працівника пожежної охорони
30 січня - День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
31 січня - Міжнародний день ювеліра
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Під час написання матеріалу використані джерела: Ділова мова, Бухоблік, DayToday, Церковний календар.