Календар свят та вихідних днів на січень 2025 року: всі важливі та цікаві дати

У січні 2025 року українці, крім низки церковних різдвяних свят будуть відзначати й інші, не менш важливі дати та пам'ятні дні. Наприклад, саме у січні День Соборності, а також дні пам'яті жертв Голокосту та героїчної битви під Крутами.

Які важливі дати будемо відзначати у січні 2025 року, скільки буде робочих та вихідних днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вихідні та робочі дні у січні 2025 року

Додаткових вихідних днів у січні не буде - у зв'язку з тим, що продовжено режим воєнного стану, а за законом під час такого періоду усі святкові дні та додаткові вихідні тимчасово скасовані.

У січні 31 день, з яких 23 дні будуть робочими, а 8 - вихідними.

Робочі дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 січня

Вихідні дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 січня.

Свята та пам'ятні дні у січні

1 січня - Новий рік

2 січня - Всесвітній день інтроверта

4 січня - Всесвітній день азбуки Брайля

6 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення)

6 січня - Святвечір (старий стиль)

6 січня - Всесвітній день дітей-сиріт війни

7 січня - Різдво Христове (старий стиль)

7 січня - Міжнародний день програмістів

9 січня - Міжнародний день хореографа

10 січня - Всесвітній день метро

11 січня - Всесвітній день "дякую"

12 січня - День українського політв'язня

12 січня - Всесвітній день дочки

14 січня - Новий рік (старий стиль)

16 січня - День пам'яті Кіборгів

19 січня - Хрещення Господнє (Богоявлення за старим стилем)

20 січня - День Автономної Республіки Крим

20 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів

21 січня - Міжнародний день обіймів

22 січня - День Соборності та Свободи України

24 січня - День зовнішньої розвідки України

24 січня - Міжнародний день освіти

26 січня - Всесвітній день митниці

26 січня - Всесвітній день митниці

26 січня - День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня - Всесвітній день екологічної освіти

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста

28 січня - День затвердження Державного прапора України

28 січня - Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни

28 січня - Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня - День пам'яті героїв Крут

29 січня - День працівника пожежної охорони

30 січня - День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня - Міжнародний день ювеліра