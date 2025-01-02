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Новогодние и рождественские праздники в январе по новому и старому календарю: когда Крещение и второй Святвечер

Какие церковные праздники в январе 2025 (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

После того, как Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, даты некоторых праздников "сместились" - их отмечают на 13 дней раньше. Например, Рождество Христово теперь празднуют - 25 декабря, а раньше отмечали 7 января.

О том, какие церковные праздники отмечаются в январе по новому и старому календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Праздники в январе по новому календарю

  • 1 января - Обрезание Господне, святого Василия Великого
  • 2 января - предпразднство Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского
  • 3 января - святого пророка Малахия и святого мученика Гордея
  • 4 января - суббота перед Богоявлением, собор 70 святых апостолов
  • 5 января - Навечерие Богоявления, Крещенский Святвечер или Вторая кутья, мучеников Теопемпта и Теоны
  • 6 января - Крещение Господне, или Святое Богоявление
  • 7 января - собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  • 8 января - преподобного Георгия Хозевита, преподобной Доминики и исповедника Эмилиана
  • 9 января - святого мученика Полиевкта
  • 10 января - святителя Григория Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана
  • 11 января - суббота после Богоявления, преподобного Феодосия Великого
  • 12 января - святой мученицы Татьяны
  • 13 января - мучеников Ермила и Стратоника
  • 14 января - ведение Богоявления, святых преподобных Отцов, убиенных у Сына, святой равноапостольной Нины
  • 15 января - преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника
  • 16 января - поклонение оковам святого апостола Петра
  • 17 января - преподобного Антония Великого
  • 18 января - святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
  • 19 января - преподобного Макария Великого Египетского
  • 20 января - преподобного Евфимия Великого
  • 21 января - преподобного Максима Исповедника
  • 22 января - святого апостола Тимофея
  • 23 января - священномучеников Климента и Агафангела
  • 24 января - преподобной Ксении Римлянки
  • 25 января - святого Григория Богослова
  • 26 января - преподобных Ксенофонта и Марии
  • 27 января - перенесение мощей святого Иоанна Златоуста
  • 28 января - преподобного Ефрема Сирийца
  • 29 января - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца
  • 30 января - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
  • 31 января - святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Праздники в январе по старому календарю

  • 1 января - мученика Бонифатия
  • 2 января - Преждеосвящение Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца
  • 3 января - мученицы Юлианы
  • 4 января - великомученицы Анастасии
  • 5 января - десяти мучеников Критских
  • 6 января - Навечерие Рождества Христова, преподобной мученицы Евгении
  • 7 января - Рождество Христово
  • 8 января - Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника
  • 9 января - Первомученика и архидиакона Стефана
  • 10 января - 2000 мучеников, сожженных в Никомидии
  • 11 января - 14000 детей, убитых в Вифлееме, проповедника Маркела
  • 12 января - мученика Анисии, преподобного Зотика, пресвитера
  • 13 января - Отдание Рождества Христова, преподобной Мелании Римлянки
  • 14 января - Обрезание Господне, святого Василия Великого
  • 15 января - Предпразднство Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского
  • 16 января - святого пророка Малахия и святого мученика Гордея
  • 17 января - собор 70 святых апостолов
  • 18 января - Навечерие Богоявления, Крещенский Святвечер или Вторая кутья, мучеников Теопемпта и Теоны
  • 19 января - Крещение Господне, или Святое Богоявление
  • 20 января - собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  • 21 января - преподобного Георгия Хозевита, преподобной Доминики и исповедника Эмилиана
  • 22 января - святого мученика Полиевкта
  • 23 января - святителя Григория Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана
  • 24 января - преподобного Феодосия Великого
  • 25 января - святой мученицы Татьяны
  • 26 января - мучеников Ермила и Стратоника
  • 27 января - ведение Богоявления, святых преподобных Отцов, убиенных в Синае, святой равноапостольной Нины
  • 28 января - преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника
  • 29 января - поклонение узам святого апостола Петра
  • 30 января - преподобного Антония Великого
  • 31 января - святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе 2025 года.

Кроме этого, рассказывали, какие важные и интересные даты будут в январе.

При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь.

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