Новогодние и рождественские праздники в январе по новому и старому календарю: когда Крещение и второй Святвечер

После того, как Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, даты некоторых праздников "сместились" - их отмечают на 13 дней раньше. Например, Рождество Христово теперь празднуют - 25 декабря, а раньше отмечали 7 января.

О том, какие церковные праздники отмечаются в январе по новому и старому календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе 2025 года.

Кроме этого, рассказывали, какие важные и интересные даты будут в январе.

При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь.