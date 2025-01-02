Новогодние и рождественские праздники в январе по новому и старому календарю: когда Крещение и второй Святвечер
Какие церковные праздники в январе 2025 (иллюстративное фото: GettyImages)
После того, как Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, даты некоторых праздников "сместились" - их отмечают на 13 дней раньше. Например, Рождество Христово теперь празднуют - 25 декабря, а раньше отмечали 7 января.
О том, какие церковные праздники отмечаются в январе по новому и старому календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Праздники в январе по новому календарю
- 1 января - Обрезание Господне, святого Василия Великого
- 2 января - предпразднство Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского
- 3 января - святого пророка Малахия и святого мученика Гордея
- 4 января - суббота перед Богоявлением, собор 70 святых апостолов
- 5 января - Навечерие Богоявления, Крещенский Святвечер или Вторая кутья, мучеников Теопемпта и Теоны
- 6 января - Крещение Господне, или Святое Богоявление
- 7 января - собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 8 января - преподобного Георгия Хозевита, преподобной Доминики и исповедника Эмилиана
- 9 января - святого мученика Полиевкта
- 10 января - святителя Григория Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана
- 11 января - суббота после Богоявления, преподобного Феодосия Великого
- 12 января - святой мученицы Татьяны
- 13 января - мучеников Ермила и Стратоника
- 14 января - ведение Богоявления, святых преподобных Отцов, убиенных у Сына, святой равноапостольной Нины
- 15 января - преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника
- 16 января - поклонение оковам святого апостола Петра
- 17 января - преподобного Антония Великого
- 18 января - святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
- 19 января - преподобного Макария Великого Египетского
- 20 января - преподобного Евфимия Великого
- 21 января - преподобного Максима Исповедника
- 22 января - святого апостола Тимофея
- 23 января - священномучеников Климента и Агафангела
- 24 января - преподобной Ксении Римлянки
- 25 января - святого Григория Богослова
- 26 января - преподобных Ксенофонта и Марии
- 27 января - перенесение мощей святого Иоанна Златоуста
- 28 января - преподобного Ефрема Сирийца
- 29 января - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца
- 30 января - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
- 31 января - святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
Праздники в январе по старому календарю
- 1 января - мученика Бонифатия
- 2 января - Преждеосвящение Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца
- 3 января - мученицы Юлианы
- 4 января - великомученицы Анастасии
- 5 января - десяти мучеников Критских
- 6 января - Навечерие Рождества Христова, преподобной мученицы Евгении
- 7 января - Рождество Христово
- 8 января - Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника
- 9 января - Первомученика и архидиакона Стефана
- 10 января - 2000 мучеников, сожженных в Никомидии
- 11 января - 14000 детей, убитых в Вифлееме, проповедника Маркела
- 12 января - мученика Анисии, преподобного Зотика, пресвитера
- 13 января - Отдание Рождества Христова, преподобной Мелании Римлянки
- 14 января - Обрезание Господне, святого Василия Великого
- 15 января - Предпразднство Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского
- 16 января - святого пророка Малахия и святого мученика Гордея
- 17 января - собор 70 святых апостолов
- 18 января - Навечерие Богоявления, Крещенский Святвечер или Вторая кутья, мучеников Теопемпта и Теоны
- 19 января - Крещение Господне, или Святое Богоявление
- 20 января - собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 21 января - преподобного Георгия Хозевита, преподобной Доминики и исповедника Эмилиана
- 22 января - святого мученика Полиевкта
- 23 января - святителя Григория Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана
- 24 января - преподобного Феодосия Великого
- 25 января - святой мученицы Татьяны
- 26 января - мучеников Ермила и Стратоника
- 27 января - ведение Богоявления, святых преподобных Отцов, убиенных в Синае, святой равноапостольной Нины
- 28 января - преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника
- 29 января - поклонение узам святого апостола Петра
- 30 января - преподобного Антония Великого
- 31 января - святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
Ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе 2025 года.
Кроме этого, рассказывали, какие важные и интересные даты будут в январе.
При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь.