Новорічні салати без м'яса: 5 рецептів до зимового свята

Салат з тунцем без майонезу

Салат з тунцем без майонезу (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати салат з тунцем, знадобляться такі продукти:

консервований тунець - 160 г

чорні оливки - 0,5 банки

яйця - 3 шт.

консервована кукурудза - 2 ст. л.

помідори - 150 г

листя салату - 5-6 шт.

червона цибуля - 1 шт.

оливкова олія - 2 ст. л.

соєвий соус - 1 ст. л.

діжонська гірчиця - 2 ч. л.

Як готувати салат з тунцем

Для того, щоб приготувати цей салат, промите та обсушіть листя салату. Викладіть його на дно тарілки.

Яйця відваріть круто, потім почистьте від шкарлупи та наріжте скибками. Помідори помийте і також наріжте на скибки.

Злийте з кукурудзи рідину та викладіть зернята на листя салату разом з помідорами та яйцями. З тунця необхідно злити олію та перекласти рибу до салату.

Цибулю почистьте та наріжте на кільця, прикрасьте ними та оливками салат. Для заправки змішайте соєвий соус, олію та гірчицю. Полийте салат без м'яса перед подачею до столу.

Салат з кукурудзою та сиром

Салат з кукурудзою та сиром (скриншот / Лілія Цвіт)

Для того, щоб приготувати салат з кукурудзою та сиром, потрібні ці продукти:

мікс салатів - 1 упаковка

консервована кукурудза - 100 г

огірок (свіжий) - 2 шт.

сир твердий - 100 г

оливкова олія - 70 мл

соєвий соус - 2 ст. л.

лимонний сік - 2 ст. л.

Як готувати салат з кукурудзою та сиром

За необхідності промийте та обсушіть мікс салату, перекладіть зелень в глибоку тарілку. Злийте з кукурудзи рідину та додайте інгредієнт до салату.

Помийте огірок, зріжте з нього шкірку, а потім наріжте овоч кружальцями. Викладіть огірок на салат, додайте сіль до смаку.

Щоб зробити соус, змішайте олію з лимонним соком і соусом. Окремо натріть сир на великій тертці. Перед подачею до новорічного столу заправте салат без м'яса соусом та посипте сиром.

Овочевий салат з картоплею

Овочевий салат з картоплею (скриншот / Смачні страви)

Для того, щоб приготувати салат з картоплею, потрібні ці продукти:

картопля - 2 шт.

морква - 1 шт.

мариновані шампіньйони - 100 г

консервовані огірки - 2 шт.

зелена цибуля - до смаку

консервована квасоля - 300 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

майонез - 2 ст. л.

Як готувати салат з картоплею

Щоб приготувати такий салат без м'яса, помийте та відваріть картоплю і моркву, не знімаючи шкірку. Потім почистьте картоплини та моркву, наріжте їх на невеликі кубики.

Також наріжте мариновані шампіньйони та консервовані огірки. Помийте та подрібніть ножем зелену цибулю.

Злийте з консервованої квасолі рідину. Змішайте всі інгредієнти для салату без м'яса, додайте сіль та перець. Заправте салат з майонезом або олією - і страву можна подавати до столу.

Салат "На здоров'я"

Овочевий салат без м'яса (скриншот / Куховаримо разом)

Для того, щоб приготувати цей салат без м'яса, потрібні ці продукти:

капуста - 0,5 шт.

морква - 1 шт.

буряк - 1 шт.

олія - 3 ст. л.

лимонний сік - 2 ст. л.

сіль - 0,5 ч. л.

цукор - 0,5 ч. л.

Як готувати салат з морквою без м'яса

Для приготування цього салату капусту потрібно нашинкувати або нарізати тонкою соломкою. Помийте та почистьте моркву, нашинкуйте її або натріть на великій терці.

Буряк потрібно почистити від шкірки та натерти на великій тертці. Можна використовувати сирий або відварений коренеплід.

Змішайте овочі, заправте салат олією та лимонним соком, додайте сіль та цукор - і новорічна закуска без м'яса готова.

Салат "Віолетта"

Салат "Віолетта" (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того, щоб приготувати цей салат "Віолетта" з буряком, потрібні ці продукти:

буряк - 2 шт.

сир твердий - 70 г

огірки квашені - 2 шт.

горошок консервований - 70 г

часник - зубчик

сіль - до смаку

перець - до смаку

майонез - 3 ст. л.

Як готувати салат "Віолетта"

Для цього салату потрібно заздалегідь відварити буряк, потім почистити коренеплід від шкірки та нарізати на невеликі кубики. Також наріжте кубиками огірок та сир.

Змішайте інгредієнти, з зеленого горошку злийте рідину і додайте його до салату. Очистьте і пропустіть через прес часник, додайте його разом за сіллю та перцем до салату. Заправте салат без м'яса майонезом та подавайте до столу.