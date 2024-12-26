Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Салат с тунцом без майонеза

Салат с тунцом без майонеза (фото: Freepik)

Для того, чтобы приготовить салат с тунцом, понадобятся такие продукты:

консервированный тунец - 160 г

черные оливки - 0,5 банки

яйца - 3 шт.

консервированная кукуруза - 2 ст. л.

помидоры - 150 г

листья салата - 5-6 шт.

красный лук - 1 шт.

оливковое масло - 2 ст. л.

соевый соус - 1 ст. л.

дижонская горчица - 2 ч. л.

Как готовить салат с тунцом

Для того, чтобы приготовить этот салат, промойте и обсушите листья салата. Выложите их на дно тарелки.

Яйца отварите вкрутую, затем очистите от скорлупы и нарежьте ломтиками. Помидоры помойте и также нарежьте на ломтики.

Слейте с кукурузы жидкость и выложите зерна на листья салата вместе с помидорами и яйцами. С тунца необходимо слить масло и переложить рыбу к салату.

Лук почистите и нарежьте на кольца, украсьте ими и оливками салат. Для заправки смешайте соевый соус, масло и горчицу. Полейте салат без мяса перед подачей к столу.

Салат с кукурузой и сыром

Салат с кукурузой и сыром (скриншот / Лилия Цвит)

Для того, чтобы приготовить салат с кукурузой и сыром, нужны эти продукты:

микс салатов - 1 упаковка

консервированная кукуруза - 100 г

огурец (свежий) - 2 шт.

сыр - 100 г

оливковое масло - 70 мл

соевый соус - 2 ст. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

Как готовить салат с кукурузой и сыром

При необходимости промойте и обсушите микс салата, переложите зелень в глубокую тарелку. Слейте с кукурузы жидкость и добавьте ингредиент в салат.

Помойте огурец, срежьте с него кожуру, а затем нарежьте овощ кружочками. Выложите огурец на салат, добавьте соль по вкусу.

Чтобы сделать соус, смешайте масло с лимонным соком и соусом. Отдельно натрите сыр на крупной терке. Перед подачей к новогоднему столу заправьте салат без мяса соусом и посыпьте сыром.

Овощной салат с картофелем

Овощной салат с картофелем (скриншот / Смачні страви)

Для того, чтобы приготовить салат с картофелем, нужны эти продукты:

картофель - 2 шт.

морковь - 1 шт.

маринованные шампиньоны - 100 г

консервированные огурцы - 2 шт.

зеленый лук - по вкусу

консервированная фасоль - 300 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

майонез - 2 ст. л.

Как готовить салат с картофелем

Чтобы приготовить такой салат без мяса, помойте и отварите картофель и морковь, не снимая кожуру. Затем почистьте картофелины и морковь, нарежьте их на небольшие кубики.

Также нарежьте маринованные шампиньоны и консервированные огурцы. Помойте и измельчите ножом зеленый лук.

Слейте с консервированной фасоли жидкость. Смешайте все ингредиенты для салата без мяса, добавьте соль и перец. Заправьте салат с майонезом или растительным маслом - и блюдо можно подавать к столу.

Салат "На здоровье"

Овощной салат без мяса (скриншот / Куховаримо разом)

Для того, чтобы приготовить этот салат без мяса, нужны эти продукты:

капуста - 0,5 шт.

морковь - 1 шт.

свекла - 1 шт.

растительное масло - 3 ст. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 0,5 ч. л.

Как готовить салат с морковью без мяса

Для приготовления этого салата капусту нужно нашинковать или нарезать тонкой соломкой. Помойте и почистьте морковь, нашинкуйте ее или натрите на крупной терке.

Свеклу нужно почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Можно использовать сырой или отварной корнеплод.

Смешайте овощи, заправьте салат маслом и лимонным соком, добавьте соль и сахар - и новогодняя закуска без мяса готова.

Салат "Виолетта"

Салат "Виолетта" (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того, чтобы приготовить этот салат "Виолетта" со свеклой, нужны эти продукты:

свекла - 2 шт.

сыр - 70 г

огурцы квашеные - 2 шт.

горошек консервированный - 70 г

чеснок - зубчик

соль - по вкусу

перец - по вкусу

майонез - 3 ст. л.

Как готовить салат "Виолетта"

Для этого салата нужно заранее отварить свеклу, затем почистить корнеплод от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Также нарежьте кубиками огурец и сыр.

Смешайте ингредиенты, с зеленого горошка слейте жидкость и добавьте его в салат. Очистите и пропустите через пресс чеснок, добавьте его вместе с солью и перцем к салату. Заправьте салат без мяса майонезом и подавайте к столу.