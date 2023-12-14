Ці новорічні прикраси можуть позбавити вас Інтернету. Приберіть Wi-Fi роутер від них!

Мішура

Можливо, ви чули, що не рекомендується розміщувати роутери поруч із дзеркалами. Це пов'язано з тим, що дзеркала відображають Wi-Fi сигнал, викликаючи його розсіювання, що може знизити якість інтернет-підключення для ваших пристроїв. Те саме стосується і мішури (ялинкова прикраса, зроблена з посріблених або позолочених ниток), яка часто виготовляється з світловідбиваючого матеріалу.

Якщо ви вирішите прикрасити місце навколо роутера або його самого мішурою, не чекайте позитивних результатів. Wi-Fi-сигнал відбиватиметься безліч разів від маленьких дзеркал на мішурі, розсіюватиметься, і тільки після цього насилу досягне точки призначення - смартфона, ноутбука, планшета та інших пристроїв.

Обмотування маршрутизатора мішурою не рекомендується також через можливість спровокувати пожежу.

Гірлянда

На думку експертів, гірлянди можуть генерувати слабке електромагнітне поле, яке, можливо, заважає передачі радіохвиль від роутера до пристроїв у будинку. Очевидно, що чим більше гірлянд встановлено в будинку, тим складніше для роутера забезпечити стабільне з'єднання.

Якщо ви помітили зниження швидкості інтернету після прикраси будинку, рекомендується спробувати розмістити роутер на більшій відстані від освітлення або, навпаки, перемістити гірлянди в інше місце.

Не рекомендується розміщувати гірлянди близько до роутера. Сам пристрій вже нагрівається в процесі роботи і додавання тепла від гірлянд створює ідеальні умови для займання в будинку.

Чому не можна ставити ялинку поруч з роутером

Ялинки зазвичай декоровані гірляндами, мішурою та блискучими кульками. Розмістивши святкове дерево перед маршрутизатором, ви можете виявити, що ялинка блокує Wi-Fi сигнал не менш ефективно, ніж стіна з бетону.