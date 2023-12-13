Інтернет буде "літати". У 2024 році з'явиться новий стандарт Wi-Fi

Wi-Fi Alliance оголосила про плани ухвалити остаточні специфікації Wi-Fi 7 до кінця першого кварталу 2024 року. Майбутній стандарт забезпечить значне збільшення швидкості передачі даних, що майже в п'ять разів перевищує показники Wi-Fi 6.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтернет-видання, присвячене комп'ютерним технологіям, комп'ютерній техніці та програмному забезпеченню Tom's Hardware .

Ухвалення специфікацій відкриє можливість впровадження стандартизованого обладнання з підтримкою нової технології бездротового зв'язку підприємствами.

"Сертифікація цього обладнання підтверджуватиме його сумісність і гарантуватиме покращену продуктивність Wi-Fi в нову епоху мережевих пристроїв", - йдеться в заяві Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 7 стане ключовим елементом у сфері бездротових з'єднань, надаючи споживачам швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с. Це робить його привабливою альтернативою дротовому інтернет-підключенню для багатьох користувачів.

Стандарт досягає таких високих швидкостей завдяки використанню тричастотних діапазонів (2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц), а також підтримці смуги пропускання 320 МГц та модуляції 4096-QAM.

Технологія Wi-Fi 7 також включає функції MU-MIMO і OFDMA, прискорюючи з'єднання, що раніше застосовувалося в Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E. Ці інновації дозволяють новому стандарту досягати до 4,8-кратного збільшення швидкості, порівняно з попереднім поколінням.

Хоча на ринку вже представлені пристрої, що підтримують Wi-Fi 7, вони базуються на "чорновому варіанті" специфікацій нового стандарту. Проте більшість з них, якщо не всі, отримають повну підтримку остаточних характеристик Wi-Fi 7, які будуть прийняті у 2024 році. Для цього, ймовірно, буде потрібно оновлення прошивки.

Необхідність використання повністю сертифікованих пристроїв стає критично важливим для підприємств та компаній, особливо в офісних будівлях, де потрібна висока точність функціонування мережі.