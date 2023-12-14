RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти новогодние украшения могут лишить вас Интернета. Уберите Wi-Fi роутер от них!

Новогодние украшения, которые могут оказать плохое влияние на WI-FI-роутер (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Wi-Fi-роутер - это чувствительное устройство, работа которого может нарушаться через бытовые приборы. Но мало кто знает о том, что даже новогодние украшения могут нарушить нормальную работу роутера.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский информационный телеканал GB News рассказывает, какие праздничные украшения следует держать подальше от роутера, чтобы обеспечить стабильное Wi-Fi соединение.

Мишура

Возможно, вы слышали, что не рекомендуется размещать роутеры рядом с зеркалами. Это связано с тем, что зеркала отображают Wi-Fi сигнал, вызывая его рассеяние, что может снизить качество интернет-подключения для ваших устройств. То же касается и мишуры, которая часто производится из светоотражающего материала.

Если вы решите украсить место вокруг роутера или его самого мишурой, не ждите положительных результатов. Wi-Fi-сигнал будет отражаться множество раз от маленьких зеркал на мишуре, рассеиваться, и только после этого с трудом достигнет точки назначения - смартфона, ноутбука, планшета и других устройств.

Обматывание маршрутизатора мишурой не рекомендуется также из-за возможности спровоцировать пожар.

Гирлянда

По мнению экспертов, гирлянды могут генерировать слабое электромагнитное поле, которое, возможно, мешает передаче радиоволн от роутера к устройствам в доме. Очевидно, чем больше гирлянд установлено в доме, тем сложнее для роутера обеспечить стабильное соединение.

Если вы заметили понижение скорости интернета после украшения дома, рекомендуется попытаться разместить роутер на большем расстоянии от освещения или, наоборот, переместить гирлянды в другое место.

Не рекомендуется размещать гирлянды близко к роутеру. Само устройство уже нагревается в процессе работы и добавление тепла от гирлянд создает идеальные условия для возгорания в доме.

Почему нельзя ставить елку рядом с роутером

Елки обычно декорированы гирляндами, мишурой и блестящими шарами. Разместив праздничное дерево перед маршрутизатором, вы можете обнаружить, что елка блокирует Wi-Fi сигнал не менее эффективно, чем стена из бетона.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
роутерWi-FiНовый годНовогодние праздникигирлянда