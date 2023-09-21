Які предмети в будинку гальмують сигнал Wi-Fi. Мало хто про це знає
Як вдома виникає слабкий сигнал Wi-Fi, то причина криється у деяких предметах, які можуть серйозно заважати сигналу. Все тому, що деякі побутові прилади сповільнюють роботу роутера.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Тechradar.
Мікрохвильова піч
Мікрохвильова піч може зашкодити сигналу інтернету. Це стосується печей, які використовують для роботи магнетрон.
Однак випромінювання магнетрона настільки сильне, що повністю вибивається із захисного екрана мікрохвильовки. В результаті сигнал від бездротової мережі погіршується повністю.
Тому варто уникати розташування роутера поруч з мікрохвильовкою.
Дзеркало
Гарне з’єднання Wi-Fi і великі дзеркала - речі взагалі несумісні. Це тому, що дзеркала зазвичай містять тонкий шар металу, який може легко спричинити перешкоди та погіршити сигнал Wi-Fi.
Отже, якщо біля вашого роутера є велике настінне або підлогове дзеркало в повний зріст, то краще переставити його в іншу кімнату.
Телефони
Крім телефонів, деякі гаджети, а саме радіоняні слід тримати якомога далі від модема. Це пов’язано з тим, що ці гаджети часто використовують подібний тип бездротового сигналу Однак, ці сигнали погано поєднуються.
В результаті виникає поганий сигнал інтернету.
Великі акваріуми
Чим більший акваріум, тим гірший буде сигнал Wi-Fi. Сигнали інтернету погіршуються при проходженні через воду.
Якщо у вашому будинку виникла така проблема, то не забудьте перемістити роутер або акваріум з рибами в інше місце. Тоді ви побачите, що проблема вирішиться.
Що допоможе покращити сигнал Wi-Fi
Поставте роутер якомога вище
Не ставте роутер на підлогу, чим вище знаходиться роутер, тим краще. Роутер на підлозі більше допомагає приймати сигнал сусідам, ніж вашому телефону чи ноутбуку.
Якщо є можливість, то поставте роутер на шафу, там ніхто не зачепить його і заодно сигнал буде поширюватися краще.
Покрутіть антену
Якщо ви перебуваєте в одній кімнаті з роутером, то стан антени майже ніяк не позначиться на сигналі. Але якщо ви йдете в інші кімнати, то є сенс покрутити і виставити антени.
Якщо у роутера дві антени, то розташуйте одну вертикально, іншу під великим кутом.
Встановіть роутер в центрі квартири
Якщо планування будинку чи квартири дозволяє поставити роутер в центр, то варто зробити це. Сигнал Wi-Fi від роутера буде більш рівномірно розподілятися по квартирі, проникаючи до всіх кімнат.
Раніше ми повідомляли, як дізнатись, що хтось чужий підключений до вашого Wi-Fi.
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