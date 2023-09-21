Які предмети в будинку гальмують сигнал Wi-Fi. Мало хто про це знає

Як вдома виникає слабкий сигнал Wi-Fi, то причина криється у деяких предметах, які можуть серйозно заважати сигналу. Все тому, що деякі побутові прилади сповільнюють роботу роутера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Тechradar .

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч може зашкодити сигналу інтернету. Це стосується печей, які використовують для роботи магнетрон.

Однак випромінювання магнетрона настільки сильне, що повністю вибивається із захисного екрана мікрохвильовки. В результаті сигнал від бездротової мережі погіршується повністю.

Тому варто уникати розташування роутера поруч з мікрохвильовкою.

Дзеркало

Гарне з’єднання Wi-Fi і великі дзеркала - речі взагалі несумісні. Це тому, що дзеркала зазвичай містять тонкий шар металу, який може легко спричинити перешкоди та погіршити сигнал Wi-Fi.

Отже, якщо біля вашого роутера є велике настінне або підлогове дзеркало в повний зріст, то краще переставити його в іншу кімнату.

Телефони

Крім телефонів, деякі гаджети, а саме радіоняні слід тримати якомога далі від модема. Це пов’язано з тим, що ці гаджети часто використовують подібний тип бездротового сигналу Однак, ці сигнали погано поєднуються.

В результаті виникає поганий сигнал інтернету.

Великі акваріуми

Чим більший акваріум, тим гірший буде сигнал Wi-Fi. Сигнали інтернету погіршуються при проходженні через воду.

Якщо у вашому будинку виникла така проблема, то не забудьте перемістити роутер або акваріум з рибами в інше місце. Тоді ви побачите, що проблема вирішиться.

Що допоможе покращити сигнал Wi-Fi

Поставте роутер якомога вище

Не ставте роутер на підлогу, чим вище знаходиться роутер, тим краще. Роутер на підлозі більше допомагає приймати сигнал сусідам, ніж вашому телефону чи ноутбуку.

Якщо є можливість, то поставте роутер на шафу, там ніхто не зачепить його і заодно сигнал буде поширюватися краще.

Покрутіть антену

Якщо ви перебуваєте в одній кімнаті з роутером, то стан антени майже ніяк не позначиться на сигналі. Але якщо ви йдете в інші кімнати, то є сенс покрутити і виставити антени.

Якщо у роутера дві антени, то розташуйте одну вертикально, іншу під великим кутом.

Встановіть роутер в центрі квартири

Якщо планування будинку чи квартири дозволяє поставити роутер в центр, то варто зробити це. Сигнал Wi-Fi від роутера буде більш рівномірно розподілятися по квартирі, проникаючи до всіх кімнат.