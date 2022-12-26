Новорічні подарунки Новою поштою: скільки коштуватиме доставка посилки

Тарифи на бандеролі та конверти

Звичайний картонний конверт, до якого можна покласти листівку чи щось легке та плоске, коштуватиме 45 гривень. Мінімальна вартість невеликої посилки з доставкою до відділення Нової пошти або до поштомату - 60 гривень.

Посилки в межах одного міста

Якщо вам потрібно відправити посилку вагою до 2 кг з одного відділення на інше в межах міста, вартість послуг складе 40 гривень. Якщо посилка буде важчою (до 10 кг), то – 60 гривень.

Якщо ваш подарунок важитиме до 30 кг, то за пересилання в межах одного міста доведеться заплатити 80 гривень.

Посилки в інше місто по Україні

Звичайна посилка до 2 кг з одного відділення НП на відділення в іншому місті коштуватиме 60 гривень. Посилка з вагою до 10 кг коштуватиме 80 гривень. Велика посилка до іншого міста (до 30 кг) коштуватиме 120 гривень.

Доставка посилок у смт/село

Надіслати маленьку посилку до села (до 2 кг) коштуватиме 80 гривень, посилка до 10 кг – 100 гривень. Велика посилка до 30 кг – 140 гривень.

При цьому відправка посилки з села до міста буде дешевшою: до 2 кг - 60 гривень, до 10 кг - 80 гривень, до 30 кг - 120 гривень.

Послуги кур'єра

Якщо вам потрібно, щоб кур'єр забрав посилку із зазначеної точки та відправив її за призначенням, то до вартості пересилки потрібно додати +90 гривень за кожні 100 кг.

Якщо ви хочете, щоб кур'єр доставив посилку в точку призначення особисто, доведеться заплатити +30 гривень до звичайного тарифу і за посилку не важче 30 кг.

Цінність посилки

Якщо вашу посилку оцінено у суму 500 гривень, то комісія в цю суму вже включена. Якщо оголошена вартість більша, то комісія становитиме 0,5% від суми.

Додаткові витрати

Якщо вашу посилку на Новій пошті самостійно пакуватимуть, то в ціну пересилки додадуть ще й вартість упаковки. Невелика коробка до 2 кг коштуватиме 10 гривень. Середня коробка – 30 гривень. Велика коробка – 60 гривень.

Параметри посилок

Документи: довжина – до 35 см, ширина – до 25 см, товщина – 2 см, фактична вага – до 1 кг

Посилка: довжина – до 120 см, ширина – до 70 см, висота – до 70 см, фактична вага – до 30 кг

Для поштомату: довжина – до 60 см, ширина – до 40 см, висота – до 30 см, фактична вага – до 20 кг.