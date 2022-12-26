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Новогодние подарки Новой почтой: сколько будет стоить доставка посылки

Сколько стоит доставка посылки Новой почтой по Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В канун праздников спрос на услуги доставки посылок с помощью Новой почты возрастают в разы. И многие люди торопятся отправить посылку родным в другой город или в село, чтобы передать подарки к празднику и вкусности.

Сколько стоит доставка такой посылки с помощью Новой почты - читайте в материале Styler ниже.

Тарифы на бандероли и конверты

Обычный картонный конверт, в который можно положить открытку или что-то легкое и плоское, обойдется в 45 гривен. Минимальная стоимость небольшой посылки с доставкой в отделение Новой почты или в почтомат - 60 гривен.

Посылки в пределах одного города

Если вам нужно отправить посылку весом до 2 кг с одного отделения на другое в пределах города - стоимость услуг составит 40 гривен. Если посылка будет потяжелее (до 10 кг), то - 60 гривен.

Если ваш подарок будет весить до 30 кг, то за пересылку в пределах одного города придется заплатить 80 гривен.

Посылки в другой город по Украине

Обычная посылка до 2 кг с одного отделения НП на отделение в другом городе будет стоить 60 гривен. Посылка с весом до 10 кг обойдется в 80 гривен. Крупная посылка в другой город (до 30 кг) будет стоить 120 гривен.

Доставка посылок в пгт/село

Отправить маленькую посылку в село (до 2 кг) будет стоить 80 гривен, посылка до 10 кг - 100 гривен. Крупная посылка до 30 кг - 140 гривен.

При этом отправка посылки из села в город будет немного дешевле: до 2 кг - 60 гривен, до 10 кг - 80 гривен, до 30 кг - 120 гривен.

Услуги курьера

Если вам нужно, чтобы курьер забрал посылку из указанной точки и отправил ее по назначению, то к стоимости пересылки нужно добавить +90 гривен за каждые 100 кг.

Если вы хотите, чтобы курьер доставил посылку в точку назначения лично, то придется заплатить +30 гривен к обычному тарифу и за посылку не тяжелее 30 кг.

Ценность посылки

Если ваша посылка оценена в сумму 500 гривен, то комиссия в эту сумму уже включена. Если объявленная стоимость больше, то комиссия составит 0,5% от суммы.

Дополнительные расходы

Если вашу посылку на Новой почте будут самостоятельно упаковывать, то в цену пересылки добавят еще и стоимость упаковки. Небольшая коробка до 2 кг обойдется в 10 гривен. Средняя коробка - 30 гривен. Большая коробка - 60 гривен.

Параметры посылок

Документы: длина - до 35 см, ширина - до 25 см, толщина - 2 см, фактический вес - до 1 кг

Посылка: длина - до 120 см, ширина - до 70 см, высота - до 70 см, фактический вес - до 30 кг

Для почтомата: длина - до 60 см, ширина - до 40 см, высота - до 30 см, фактический вес - до 20 кг.

Кстати, ранее мы писали о том, какие тарифы мобильных операторов сейчас самые дешевые.

А еще рассказывали о том, в какой упаковке Новая почта не примет посылку.

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