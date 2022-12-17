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Нова пошта не приймає посилки в цій упаковці: ви могли про це не знати

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Субота 17 грудня 2022 10:31
Нова пошта не приймає посилки в цій упаковці: ви могли про це не знати Нова пошта (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Нова пошта має чіткі вимоги до упаковки, в якій пересилаються різні відправлення. Якщо вони будуть порушені, то у вас просто не приймуть посилку.

Як правильно пакувати речі для відправки – читайте нижче в матеріалі Styler.

Коробка:

  • з цупкого якісного картону;
  • без виступаючих частин;
  • без деформацій і щілин;
  • не переповнена;
  • без розривів і реставрації поверхонь;
  • без вологих плям;
  • без вільного переміщення всередині;
  • без звуку битого скла.

Мішок:

  • з цупкого матеріалу;
  • без розривів;
  • щільно закритий.

Вантаж на палеті має бути:

  • сформований вертикально, рівно, без виступаючих частин;
  • загорнутий мінімум у три шари стрейч-плівки;
  • не має розривів, вм’ятин і деформацій.

Обрешетування:

  • без зламаних виступаючих дошок;
  • товщина рейок – не менше ніж 2-4 см;
  • вантаж міцно закріплений з обрешетуванням.

Раніше ми писали, які речі не можна пересилати Новою поштою.

Крім того читайте, як правильно розрахувати об’ємну вагу, і які відділення не приймають певні посилки.

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