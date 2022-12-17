Нова пошта не приймає посилки в цій упаковці: ви могли про це не знати
Нова пошта (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Нова пошта має чіткі вимоги до упаковки, в якій пересилаються різні відправлення. Якщо вони будуть порушені, то у вас просто не приймуть посилку.
Як правильно пакувати речі для відправки – читайте нижче в матеріалі Styler.
Коробка:
- з цупкого якісного картону;
- без виступаючих частин;
- без деформацій і щілин;
- не переповнена;
- без розривів і реставрації поверхонь;
- без вологих плям;
- без вільного переміщення всередині;
- без звуку битого скла.
Мішок:
- з цупкого матеріалу;
- без розривів;
- щільно закритий.
Вантаж на палеті має бути:
- сформований вертикально, рівно, без виступаючих частин;
- загорнутий мінімум у три шари стрейч-плівки;
- не має розривів, вм’ятин і деформацій.
Обрешетування:
- без зламаних виступаючих дошок;
- товщина рейок – не менше ніж 2-4 см;
- вантаж міцно закріплений з обрешетуванням.
Раніше ми писали, які речі не можна пересилати Новою поштою.
Крім того читайте, як правильно розрахувати об’ємну вагу, і які відділення не приймають певні посилки.