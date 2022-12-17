Новорічна закуска, яку зметуть зі столу першою: дуже простий рецепт!

Близиться Новий рік, який ми любимо в тому числі за смачні страви. Якщо вам трохи приїлися традиційні закуски, пропонуємо приготувати незвичну за дуже простим рецептом.
Своїми порадами поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Для тіста:
Для начинки:
Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте тепле молоко, борошно, окріп і олію. Посмажте млинці.
Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на суміші вершкового масла та олії. Дрібно наріжте гриби та обсмажте.
Змішайте нарізане відварене куряче м'ясо, обсмажену цибулю та гриби. Додайте сіль та чорний мелений перець за смаком.
Змастіть млинець вершковим сиром. Викладіть начинку.
Сформуйте мішечок та зав'яжіть його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.
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