Новогодняя закуска, которую сметут со стола первой: очень простой рецепт!

Близится Новый год, который мы любим в том числе за вкусные блюда. Если вам немного приелись традиционные закуски, предлагаем приготовить необычную по очень простому рецепту.
Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Для теста:
Для начинки:
Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло. Пожарьте блины.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел. Мелко нарежьте грибы и обжарьте.
Смешайте нарезанное отварное куриное мясо, обжаренный лук и грибы. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Смажьте каждый блинчик сливочным сыром. Выложите начинку.
Сформируйте мешочек и завяжите его с помощью полоски сыра сулугуни или зеленого лука.
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