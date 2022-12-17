Новорічна закуска, яку зметуть зі столу першою: дуже простий рецепт!

Як приготувати смачну закуску на Новий рік (скріншот)

Близиться Новий рік, який ми любимо в тому числі за смачні страви. Якщо вам трохи приїлися традиційні закуски, пропонуємо приготувати незвичну за дуже простим рецептом.

Своїми порадами поділилася українська кулінарка Alina FooDee.