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Новорічна закуска, яку зметуть зі столу першою: дуже простий рецепт!

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Субота 17 грудня 2022 18:55
Новорічна закуска, яку зметуть зі столу першою: дуже простий рецепт! Як приготувати смачну закуску на Новий рік (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Близиться Новий рік, який ми любимо в тому числі за смачні страви. Якщо вам трохи приїлися традиційні закуски, пропонуємо приготувати незвичну за дуже простим рецептом.

Своїми порадами поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Складники:

Для тіста:

  • Яйце - 2 шт.
  • Тепле молоко - 250 г
  • Сіль - 0,5 чайної ложки
  • Цукор - 1-2 столові ложки
  • Окріп - 150 г
  • Борошно - 120 г
  • Рослинна олія - ​​1 столова ложка

Для начинки:

  • Відварене куряче м'ясо - 300 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Вершкове масло і олія
  • Гриби - 300 г
  • Вершковий сир - 250 г
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Сир сулугуні або зелена цибуля, щоб зав'язати мішечки.

Покрокове приготування

Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте тепле молоко, борошно, окріп і олію. Посмажте млинці.

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на суміші вершкового масла та олії. Дрібно наріжте гриби та обсмажте.

Змішайте нарізане відварене куряче м'ясо, обсмажену цибулю та гриби. Додайте сіль та чорний мелений перець за смаком.

Змастіть млинець вершковим сиром. Викладіть начинку.

Сформуйте мішечок та зав'яжіть його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.

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