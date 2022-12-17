Новогодняя закуска, которую сметут со стола первой: очень простой рецепт!

Как приготовить вкусную закуску на Новый год (скриншот)

Близится Новый год, который мы любим в том числе за вкусные блюда. Если вам немного приелись традиционные закуски, предлагаем приготовить необычную по очень простому рецепту.

Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.