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Новогодняя закуска, которую сметут со стола первой: очень простой рецепт!

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Суббота 17 декабря 2022 18:55
Новогодняя закуска, которую сметут со стола первой: очень простой рецепт! Как приготовить вкусную закуску на Новый год (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Близится Новый год, который мы любим в том числе за вкусные блюда. Если вам немного приелись традиционные закуски, предлагаем приготовить необычную по очень простому рецепту.

Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Составляющие:

Для теста:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Теплое молоко – 250 г
  • Соль – 0,5 чайной ложки
  • Сахар – 1-2 столовые ложки
  • Кипяток – 150 г
  • Мука – 120 г
  • Растительное масло – 1 столовая ложка

Для начинки:

  • Отварное куриное мясо – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливочное и растительное масло
  • Грибы – 300 г
  • Сливочный сыр – 250 г
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.

Пошаговое приготовление

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло. Пожарьте блины.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел. Мелко нарежьте грибы и обжарьте.

Смешайте нарезанное отварное куриное мясо, обжаренный лук и грибы. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Смажьте каждый блинчик сливочным сыром. Выложите начинку.

Сформируйте мешочек и завяжите его с помощью полоски сыра сулугуни или зеленого лука.

Раньше мы писали, как приготовить классический домашний салат Оливье.

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