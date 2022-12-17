Новогодняя закуска, которую сметут со стола первой: очень простой рецепт!
Близится Новый год, который мы любим в том числе за вкусные блюда. Если вам немного приелись традиционные закуски, предлагаем приготовить необычную по очень простому рецепту.
Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Составляющие:
Для теста:
- Яйцо – 2 шт.
- Теплое молоко – 250 г
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Сахар – 1-2 столовые ложки
- Кипяток – 150 г
- Мука – 120 г
- Растительное масло – 1 столовая ложка
Для начинки:
- Отварное куриное мясо – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сливочное и растительное масло
- Грибы – 300 г
- Сливочный сыр – 250 г
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.
Пошаговое приготовление
Взбить яйца с сахаром и солью. Добавьте теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло. Пожарьте блины.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел. Мелко нарежьте грибы и обжарьте.
Смешайте нарезанное отварное куриное мясо, обжаренный лук и грибы. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Смажьте каждый блинчик сливочным сыром. Выложите начинку.
Сформируйте мешочек и завяжите его с помощью полоски сыра сулугуни или зеленого лука.
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