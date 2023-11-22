Новорічна мода 2024: топ-тренди у вбранні та прикрасах для створення святкового образу

Новорічні тренди 2024 у вбранні та прикрасах для створення святкового образу

Вибір новорічного образу, завжди є досить складним процесом для кожної жінки, адже варто врахувати все - від кольору - до фасону, бо всі ми трохи віримо в ці знаки та символи Нового року.

А коли ти до останнього не знаєш своїх планів на новорічну ніч - вибір наряду взагалі стає суціальною проблемою. Проте завдяки стилісту, можна вже орієнтовно вибрати що підходить саме вам.

"Пропоную вам вже замислитись над вбранням до Новорічної ночі. З наближенням Нового року треба вже планувати в чому зустріти його стильно та красиво", - каже Альона.

Також стилістка відмічає, що 2024 рік дракона - символу сили, удачі та процвітання. Одяг та аксесуари відіграють важливу роль у створенні святкового образу і вже зараз вона підготувала для вас кілька варіантів.

"Але перед тим як збирати свій аутфіт, треба задати собі питання - де плануєте зустрічати новий рік? Бо ваше вбрання може бути від піжами до сукні з металевою бахромою. Я за різноманітність урочистих луків, навіть якщо святкування - це вечірка, то сукня - це не єдиний варіант вбрання", - ділиться порадою Прилепа.

Іноді достатньо докупити блискучий топ або шовкову блузу, чи взагалі джинси та базову сорочку, доповнити яскравими аксесуарами, взяти підбори, сумку і новорічний образ складеться.

⁣⁣Далі Альона навела варіанти святкових комплектів, як дуже яскравих, так і на основі базових речей з акцентними аксесуарами.

Фотоприклади новорічних образів 2024 від Альони Прилепи

Варіанти святковх комплектів на новорічну ніч 2024 (фото надані стилістом Альною Прилепою)