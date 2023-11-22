Новогодняя мода 2024: топ-тренды в нарядах и украшениях для создания праздничного образа

Новогодние тренды 2024 года в нарядах и украшениях для создания праздничного образа

Выбор новогоднего образа, всегда достаточно сложный процесс для каждой женщины, ведь стоит учесть все - от цвета - до фасона, потому что все мы немного верим в эти знаки и символы Нового года.

А когда ты до последнего не знаешь своих планов на новогоднюю ночь - выбор наряда вообще становится сплошной проблемой. Однако благодаря стилисту можно уже ориентировочно выбрать, что подходит именно вам.

"Предлагаю вам уже задуматься над нарядами к Новгодней ночи С приближением Нового года нужно уже планировать в чем встретить его стильно и красиво", - говорит Алена.

Также стилистка отмечает, что 2024 год дракона - символ силы, удачи и процветания. Одежда и аксессуары играют немаловажную роль в создании праздничного образа и уже сейчас она подготовила для вас несколько вариантов.

"Но перед тем как собирать свой аутфит, нужно задать себе вопрос - где планируете встречать новый год? Ведь ваш наряд может быть от пижамы до платья с металлической бахромой. Я за разнообразие торжественных луков, даже если празднование - это вечеринка, то платье - это не единственный вариант наряда", - делится советом Прилепа.

Иногда достаточно докупить блестящий топ или шелковую блузу или вообще джинсы и базовую рубашку, дополнить яркими аксессуарами, взять каблуки, сумку и новогодний образ сложится.

⁣⁣Далее Алена привела варианты праздничных комплектов, как очень ярких, так и на основе базовых вещей с акцентными аксессуарами.

Фотопримеры новогодних образов 2024 года от Алены Прилепы.

Варианты праздничных комплектов на новогоднюю ночь 2024 (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)