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В новом обновлении iPhone появилась система защиты от кражи: что это и как активировать

Пятница 26 января 2024 19:24
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В новом обновлении iPhone появилась система защиты от кражи: что это и как активировать Что такое система защиты от воровства на iPhone и как ее активировать (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, и его утрата может повлечь за собой значительные неудобства. Например, по этой причине Apple стремится обеспечить защиту устройств, внедряя соответствующую функцию Stolen Device Protection.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac, на котором публикуются новости и слухи об Apple и ее продуктах.

Что такое "Защита украденного устройства"

Эта функция предоставляет iPhone дополнительный уровень безопасности. При активированном режиме, телефон начнет требовать обязательную верификацию через Face ID или Touch ID для доступа к сохраненным паролям или, например, при совершении покупок через Safari.

Это особенно важно в случаях, когда злоумышленник не только взял устройство в свои руки, но также знает его пароль. Функция автоматически включается, когда iPhone находится вдали от обычных мест, таких как дом или место работы. Даже при выключении режима поиска и повторной настройке смартфона потребуется биометрическое подтверждение.

В новом обновлении iPhone появилась система защиты от кражи: что это и как активироватьiPhone Stolen Device Protection (фото: MacRumors)

Кроме того, будет введена системная задержка, если телефон находится в незнакомом месте. Для изменения личных настроек, пароля iPhone и Apple ID пользователю нужно будет пройти биометрическую аутентификацию и подождать час. Эта задержка создана для предотвращения злоумышленника от выполнения критически важных действий, таких как смена учетной записи или кража аккаунта Apple ID.

Когда телефон находится в привычных местах, таких как дом или работа, дополнительная защита отключена, и можно использовать код или пароль iPhone как обычно.

Как включить защиту от кражи

Перейдите в настройки, затем "Face ID и код-пароль", после этого в "Защита украденного устройства" и "Включить защиту".

В новом обновлении iPhone появилась система защиты от кражи: что это и как активироватьКак активировать защиту от кражи (фото: 9to5mac)

Раньше мы писали, что Apple устранила основной недостаток всех моделей iPhone.

А еще у нас есть материал про обновление iOS 17.3.

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