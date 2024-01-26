В новом обновлении iPhone появилась система защиты от кражи: что это и как активировать

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, и его утрата может повлечь за собой значительные неудобства. Например, по этой причине Apple стремится обеспечить защиту устройств, внедряя соответствующую функцию Stolen Device Protection.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac , на котором публикуются новости и слухи об Apple и ее продуктах.

Что такое "Защита украденного устройства"

Эта функция предоставляет iPhone дополнительный уровень безопасности. При активированном режиме, телефон начнет требовать обязательную верификацию через Face ID или Touch ID для доступа к сохраненным паролям или, например, при совершении покупок через Safari.

Это особенно важно в случаях, когда злоумышленник не только взял устройство в свои руки, но также знает его пароль. Функция автоматически включается, когда iPhone находится вдали от обычных мест, таких как дом или место работы. Даже при выключении режима поиска и повторной настройке смартфона потребуется биометрическое подтверждение.

iPhone Stolen Device Protection (фото: MacRumors)

Кроме того, будет введена системная задержка, если телефон находится в незнакомом месте. Для изменения личных настроек, пароля iPhone и Apple ID пользователю нужно будет пройти биометрическую аутентификацию и подождать час. Эта задержка создана для предотвращения злоумышленника от выполнения критически важных действий, таких как смена учетной записи или кража аккаунта Apple ID.

Когда телефон находится в привычных местах, таких как дом или работа, дополнительная защита отключена, и можно использовать код или пароль iPhone как обычно.

Как включить защиту от кражи

Перейдите в настройки, затем "Face ID и код-пароль", после этого в "Защита украденного устройства" и "Включить защиту".

Как активировать защиту от кражи (фото: 9to5mac)