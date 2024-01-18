Оновлення iOS 17.3 Release Candidate: які нові функції з’явилися

17 січня Apple випустила збірку Release Candidate для розробників - фінальну тестову версію, в якій виправлені всі помилки. Apple також додала пару нововведень, які можуть випробувати усі охочі до виходу загальнодоступної версії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт CNET , який спеціалізується на новинах про комп'ютерні технології.

Нові функції iOS 17.3

Захист вкрадених пристроїв

Спеціальний режим блокування, який потребує вірифікації Face ID для роботи певних функцій. Крім того, у разі використання iPhone у незвичній локації автоматично вмикається системна затримка на одну годину.

Оновлення Apple Music

Поява спільних плейлистів, які можна збирати з друзями, а також можливість ставити реакцію на треки під час прослуховування як у Telegram.

AirPlay у готельних номерах

Планувалося використання цієї функції ще в iOS 16, але її реліз був відкладений. Тим не менш, у бета-версії iOS 17.3 Release Candidate вона була включена, і тепер для підключення до телевізора достатньо просканувати QR-код.

На даний момент ця можливість ще не доступна у всіх місцях, і для повного поширення знадобиться певний час.

Нові шпалери

А ще приємним несподіваним доповненням в iOS 17.3 стали свіжі шпалери під назвою "Єдність", які щороку випускаються на честь Місяця чорної історії (Місяць афроамериканської історії).

Нові шпалери, присвячені Місяцю афроамериканської історії (фото: CNET)

Крім того, були виправлені деякі помилки та збої, які раніше заважали нормально користуватися iPhone.

Як встановити бета-версію на iPhone

iOS 17.3 вийде за тиждень, проте оновити iPhone можна вже зараз.

Зайдіть на сайт Apple Developer Program і авторизуйтеся зі своїм Apple ID, якщо не робили цього раніше.

Прийміть ліцензійну угоду і перед вами відкриється сторінка з реєстрацією в якості розробника, де потрібно буде підтвердити участь у програмі.

Перезавантажте iPhone і зайдіть в налаштування - "Основні".

Відкрийте пункт "Бета-оновлення" та увімкніть "iOS 17 Developer Beta".

Виберіть "Оновлення програмного забезпечення" та здійсніть пошук апдейта, після чого встановіть його на iPhone.