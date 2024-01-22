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Apple усунула основний недолік всіх моделей iPhone: про що йдеться

Понеділок 22 січня 2024 16:25
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Apple усунула основний недолік всіх моделей iPhone: про що йдеться Apple надасть доступ до NFC на iPhone для аналогів Apple Pay (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

В даний час здійснювати безконтактні платежі на iPhone за допомогою NFC може тільки одна програма - Apple Pay, тоді як для стороннього софту цю можливість закрито.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відомий світовий сайт новин Bloomberg.

За рішенням Єврокомісії сторонні додатки матимуть можливість вільного використання чіпа NFC в iPhone для здійснення безконтактних платежів. Ця ініціатива була запропонована Apple терміном до 10 років з метою уникнути значного антимонопольного штрафу.

За попередніми даними, зміни торкнуться лише програмного забезпечення, розробленого компаніями з Європейської економічної зони, і доступ до цієї функціональності отримають лише ті користувачі, чий Apple ID зареєстрований в одній із країн ЄЕС.

Антимонопольне розслідування між Єврокомісією та Apple щодо обмежень використання сторонніми платіжними сервісами чіпа NFC в iPhone було розпочато ще у 2022 році і продовжується в даний час.

Європейський регулятор звинувачує купертинську компанію у навмисному обмеженні конкуренції через використання свого домінуючого становища на ринку платіжних систем для платформи iOS.

Раніше ми писали, що Apple продовжує роботу над підтримкою 6G-зв'язку.

Читайте також про новий смартфон Apple, який матиме найбільший екран в історії iPhone.

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