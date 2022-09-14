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Новолуние в Весах: что можно и нельзя делать в этот период

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Среда 14 сентября 2022 21:13
Новолуние в Весах: что можно и нельзя делать в этот период Фото: Новолуние в знаке Весы в сентябре 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Новолуние в сентябре 2022 состоится в знаке Весы 26-го числа, и знаменует для всех нас ряд определенных изменений.

Что это значит, Styler рассказала астролог Арина Артуровна.

Этот период затронет темы партнерских отношений как деловых, так и любовных. Также актуальными для многих могут быть темы красоты, внешности, имиджа и внешнего социального благосостояния. Какое-то обновление может происходить в этих сферах.

"Вблизи новолуния в знаке Весов 26 сентября актуальными могут быть темы партнерства, дипломатии, соглашений и договоренностей", - рассказала Арина Артуровна.

Что-то может измениться в этих вопросах, какие-то отношения будут завершены как личные так и деловые.

26 сентября может быть максимальный риск драм, разочарований в любви.

Так же надо поберечь здоровье в этот день, а риск аварийности, по словам астролога, является высоким.

Ранее мы писали, какие неприятности всем нам может принести ретроградный Меркурий.

Также астролог сделала предупреждение на сентябрь, рассказав обо всех знаковых событиях.

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