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Молодик в Терезах: що можна і не можна робити в цей період

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Середа 14 вересня 2022 21:13
Молодик в Терезах: що можна і не можна робити в цей період Фото: Молодик в знаку Терези у вересні 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Молодик у вересні 2022 відбудеться у знаку Терези 26-го числа, і знаменує для всіх нас ряд певних змін.

Що це означає, Styler розповіла астролог Аріна Артуровна.

Цей період заторкне теми партнерств ділових і любовних. Також актуальними для багатьох можуть бути теми краси, зовнішності, іміджу і зовнішнього соціального добробуту. Якесь оновлення може відбуватися в цих сферах.

"Поблизу молодика в знаку Терезів 26 вересня актуальними можуть бути теми партнерства, дипломатії, угод і домовленостей", - розповіла Аріна Артуровна.

Щось може змінитися в цих питаннях, якісь відносини будуть завершені як особисті так і ділові.

26 вересня може бути максимальний ризик драм, розчарувань в коханні.

Так само треба поберегти здоров'я в цей день, а ризик аварійності, за словами астролога, є високим.

Раніше ми писали, які неприємності всім нам може принести ретроградний Меркурій.

Також астролог зробила попередження на вересень, розповівши про всі знакові події.

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