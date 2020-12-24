После Нового года зарплаты украинцев могут измениться: работодатели раскрыли планы

В Украине около четверти работодателей планируют пересмотреть зарплаты своих сотрудников в 2021 году в сторону увеличения. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из порталов поиска работы.

Всего аналитики опросили более 300 руководителей предприятий и фирм, передает ТСН.

Сообщается, что оставить размер выплат без изменений решила каждая пятая компания.

Согласно данным, 23% работодателей уже в следующем году готовы увеличить зарплаты своим сотрудникам;

19% планируют оставить ее без изменений;

1,5% из опрошенных работодателей намерены размер выплат уменьшить;

49% еще не определились в этом вопросе.

Зарплаты украинцев могут измениться в 2021 году (фото: скрин с видео)

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам и объяснил, когда они будут, как в Европе. Чиновник отметил, что в Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиардов гривен, что является рекордным показателем.

Также мы писали о том, что в МОН Украины заявили о планах поднять зарплаты воспитателям, а также раскрыли, когда именно и на сколько.