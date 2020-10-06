Воспитателям в Украине поднимут зарплаты: когда и на сколько

Воспитателям в Украине поднимут зарплаты (Коллаж РБК-Украина)

В 2021 году запланировано два этапа повышения зарплат в сфере образования

Воспитателям детских садов в Украине поднимут зарплату уже в 2021 году. В проекте государственного бюджета заложено увеличение в течение 2021 года зарплаты воспитателей в детских садах.

Как рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, зарплаты в среднем поднимутся от 8 до 11 тысяч гривен. Об этом пишет "Радио Свобода".

Шкарлет отметил, что с 1 января 2021 года изменятся размеры должностных окладов (ставка заработной платы) работников сферы образования и науки в среднем на 20%, а в июле запланировано еще одно повышение – на 8,3%.

В МОН сообщили, что средняя заработная плата заведующего заведением дошкольного образования на данный момент составляет 9 262 гривны, а с января она поднимется – до 11 114 гривен, с июля – до 12 042 гривен.

Младший воспитатель без категории и с небольшим стажем работы с сентября получает 6 534 гривны, с января 2021 года эту сумма увеличится до 7 839 гривен, с июля 2021 года - до 8 494 гривны.

Воспитатель первой категории с сентября получает в среднем зарплату в размере 8 705 гривен, с января эта сумма вырастет до 10 445 гривен, с июля – до 11 317 гривен.

У воспитателя высшей категории зарплата с сентября – 9 280 гривен, с января она поднимется до 11 134 гривны, с июля – 12 065 гривен.

У музыкального руководителя высшей категории с сентября – 8 129 гривен, с января она увеличится до 9 754 гривен, с июля – до 10 569 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился официальный ответ о том, будут ли урезать субсидии в 2021 году.

А также рассказывали о том, как и на сколько будут повышать пенсии в Украине в 2021 году.